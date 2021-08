Zieler: "Es gibt keinen Anlass, um die Nerven zu verlieren"

Drei Spiele, ein Punkt und nur ein eigenes Tor: Die Niederlage in Dresden am vergangenen Samstag machte den Fehlstart Hannovers in die Zweitligasaison perfekt. Stammkeeper Ron-Robert Zieler ist sich der schwierigen Situation bewusst, warnt jedoch davor, zu früh die Nerven zu verlieren.

Weltmeister 2014. Mag er das noch hören? "Natürlich bin ich stolz darauf. Weltmeister ist man ein Leben lang", sagt Ron-Robert Zieler, "aber es bringt mir in der aktuellen Situation nichts." Die aktuelle Situation ist deutlich unerfreulicher als die vor sieben Jahren. Damals gewann der Keeper von Hannover 96 mit der Nationalmannschaft den Titel bei der WM in Brasilien. Zieler war 25 Jahre alt. 2016 wechselte er aus Hannover zum englischen Überraschungs-Meister Leicester City. Die folgenden Jahre wurden für den heute 32-Jährigen zur sportlichen Achterbahnfahrt. In England schaffte es Zieler nicht, sich einen Stammplatz zu erkämpfen und den Dänen Kasper Schmeichel zu verdrängen.

Zieler wieder Nummer eins in Hannover

Nach nur einem Jahr wechselte er 2017 zum VfB Stuttgart, mit dem er 2019 abstieg. Es folgte der Wechsel zurück nach Hannover - inklusive Vierjahresvertrag. Zieler erfüllte die hohen Erwartungen jedoch nicht und wurde nach einem Jahr zum 1. FC Köln verliehen, wo er fast nur auf der Bank saß. Zur neuen Saison kehrte der Torhüter nach Hannover zurück und setzte sich im Kampf um die Nummer eins gegen seinen Konkurrenten Martin Hansen durch.

"Ich hatte den Anspruch zu spielen, wollte mich durchbeißen und das Kapitel 96 so nicht beenden", erzählt Zieler. "Ich habe in Hannover so viele schöne Momente erlebt, habe mich ganz bewusst langfristig für Hannover entschieden. 96 ist immer ein besonderer Verein in meinem Leben." Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

"Wir brauchen bald ein Erfolgserlebnis"

Aktuell ist der Keeper allerdings der einzige Spieler, der in den ersten drei Pflichtspielen der Saison die Erwartungen erfüllt hat. Nach der Niederlage in Dresden am vergangenen Samstag ist wieder spürbare Ernüchterung in der HDI Arena eingekehrt. Einen Zähler hat Hannover 96 nach drei Liga-Spielen auf der Habenseite. Viel zu wenig. "Wir brauchen bald ein Erfolgserlebnis", weiß der Torwart.

Im Optimalfall schon am Freitagabend (18.30 Uhr LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Heidenheim. Die Liga ist sehr ausgeglichen und brutal hart“, meint Zieler. Trotzdem ist es an der Zeit, den ersten Saisonsieg einzufahren. "Es gibt keinen Anlass, um die Nerven zu verlieren", sagt der erfahrene Keeper. "Aber klar ist auch: Wir müssen zukünftig anders auftreten als in Dresden. Man muss Bescheidenheit und Demut an den Tag legen, wenn man im dritten Jahr in der 2. Liga spielt. Wir sind gut beraten, das anzunehmen und eine stabile Saison zu spielen."