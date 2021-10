Zieler: "Andere denken, wir müssen in der 2. Liga alles weghauen"

Am Samstagabend trennten sich Nürnberg und Hannover 0:0. Ein Punkt, mit dem wohl am Ende 96 etwas besser leben kann. Keeper Ron-Robert Zieler sprach danach ein paar deutliche Töne zur Erwartungshaltung.

"Die Mannschaft ist trotzdem noch ein Stück weit in der Entwicklung, das vergessen immer viele. Der Umbruch war schon riesig. Das ist zwar ein wenig abgedroschen, aber es ist so. Wir haben viele junge Jungs, wir müssen dran bleiben. Das ist alles eine Entwicklung, wir müssen weitermachen und dann werden wir auch mal den Sieg holen. Wir müssen einfach Ruhe bewahren, denn es steckt viel Potenzial in der Mannschaft", sagte Zieler nach der Partie bei "Sky".

Zuvor hatte seine Mannschaft 0:0 beim 1. FC Nürnberg gespielt, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Ein Ergebnis, mit dem Ende Ende wohl die Gäste aus Niedersachsen etwas besser leben können. Denn der Club traf vor der Pause den Pfosten, war nach der Pause klar besser - und bekam das vermeintliche Siegtor wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt.

"Wir haben die ersten 30 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, waren gerade bei den zweiten Bällen sehr gut und sehr griffig, da müssen wir uns einfach belohnen. Ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Prozentpunkte, um das einfach besser abzuschließen. In der zweiten Halbzeit hatte Nürnberg dann ein deutliches Übergewicht und ein paar gute Chancen. Ich denke, dass wir heute mit einem Punkt gut leben können", so Offensivmann Sebastian Kerk auf der Website der 96er.

Hannover hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher

Für Hannover stehen nun nach neun Spielen elf Punkte zu Buche. Das bedeutet aktuell nur Rang zwölf. Das ist natürlich zu wenig für einen Verein mit den Ansprüchen von 96. Aber Zieler hat hierzu eine klare Meinung und fordert Geduld. "Es denken immer andere über Hannover 96, dass wir in der 2. Liga alles weghauen müssten, aber das ist nicht so einfach", sagte der Keeper im Interview bei "Sport 1". "Wir müssen jetzt dran bleiben und dann sehen wir, was unsere Punkte am Ende wert sind."

Jetzt haben Hannover und alle andere Zweitligisten erst einmal etwas Zeit zum Durchschnaufen, denn es steht eine Länderspielpause auf dem Programm. Für 96 geht es dann am Freitag, dem 15. Oktober, gegen Schalke 04 weiter.