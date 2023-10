Ziele "stark gefährdet": Sandhausen trennt sich von Trainer Galm

Der SV Sandhausen hat sich kurz nach dem 2:2 gegen den SC Verl von Cheftrainer Danny Galm getrennt. Der 37-Jährige hatte erst vor der Saison übernommen.

Wie der SVS in einer Mitteilung informiert, ist Danny Galm mit sofortiger Wirkung freigestellt worden - und das nur kurz nach dem 2:2 gegen den SC Verl. "Wir hatten bis zuletzt an ein erfolgreiches Abschneiden unter Danny geglaubt. Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges ist die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet. Deshalb sehen wir uns nun zu diesem Schritt gezwungen", sagt Sportdirektor Matthias Imhof. "Ich wünsche Danny alles Gute und möchte mich für sein großes Engagement bedanken."

Der SVS belegt nach zwölf Spieltagen nur Rang 11 in der 3. Liga. Unter Galm holte der Zweitliga-Absteiger vier Siege, denen vier Remis und vier Niederlagen gegenüberstehen. Zuletzt blieben die Kurpfälzer dreimal ohne Sieg, der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze beträgt neun Punkte.

Galm war erst im Juni als neuer Trainer beim SVS vorgestellt worden und sollte den Klub so schnell es geht zurück in die 2. Bundesliga führen. Allerdings konnte er die Erwartungen nie komplett erfüllen. Der Ex-Profi hatte vor seinem Engagement in Sandhausen im Nachwuchsbereich des FC Bayern und bei der TSG Hoffenheim in verschiedenen Funktionen gearbeitet.

Wer den gebürtigen Miltenberger nun am Hardtwald beerbt, ist noch offen. "Der SV Sandhausen wird in der kommenden Woche über nächste Schritte informieren", heißt es seitens des Vereins.

Sandhausen ist am kommenden Samstag auswärts bei Borussia Dortmund II gefordert. Danach folgt das Pokalduell gegen Bayer Leverkusen.