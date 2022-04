Ziel "Wiederaufstieg": Beiersdorfer plant für 3. Liga - und für Kaderumbruch

Die laufende Spielzeit ist für den FC Ingolstadt so gut wie gelaufen, der Abstieg in die 3. Liga fast besiegelt. Deswegen richtet sich Dietmar Beiersdorfers Blick bereits auf die kommende Saison - die mit anderem Personal angegangen werden soll.

"Wir alle, die es mit dem FCI halten, sind verständlicherweise enttäuscht", gab Dietmar Beiersdorfer, Ingolstadts Geschäftsführer Sport und Kommunikation, im Interview mit "fci.de" zu. Die Saison 2021/22 des Aufsteigers: Eine zum Vergessen. Mit 19 Zählern aus 30 Spielen und zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist die Rückkehr in Liga 3 so gut wie besiegelt.

Fokus bereits auf "Wiederaufstieg"

Doch nochmal ranzukommen? "Kein realistisches Szenario mehr für uns", so Beiersdorfer. Die klare tabellarische Situation gebe aber zumindest "Planungssicherheit". "Die aktuelle Situation kommt nicht überraschend, sie trifft uns nicht unvorbereitet. Wir gehen mit einem klaren Plan in die nächsten Wochen und Monate", kündigte der 58-Jährige an - und sprach bereits vom "Wiederaufstieg".

Dafür werde sich an der Mannschaft jedoch einiges ändern: "Es steht für uns außer Frage, dass wir eine deutliche Erneuerung und Umstrukturierung im Kader vornehmen werden." Die auslaufenden Verträge einiger Spieler werden nicht verlängert, "langjährige, verdiente Spieler" werden den Verein verlassen. Zuletzt wurde bereits der kommende Abgang von Fabijan Buntic verkündet.

Zukunft mit Metzelder und Rehm

Auf den "Positionen der operativen Ebene" setze er auf "Kontinuität". Das heißt: Sportdirektor Malte Metzelder und Trainer Rüdiger Rehm dürften auch kommende Saison an Bord bleiben.

"Mir ist völlig klar, dass es Geschehenes nicht vergessen macht", räumte Beiersdorfer, der seit November im Amt ist, ein. "Dieser Weg ist herausfordernd und Entwicklungen verlaufen nicht immer steil bergauf, er wird viel Energie und Arbeit erfordern."

Für den Saisonendspurt in Liga 2 kündigte der FCI-Funktionär an: "Wir wollen und werden erhobenen Hauptes in die verbleibenden Ligaspiele gehen." Die nächste Chance dafür bietet sich Ingolstadt bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Karlsruher SC.