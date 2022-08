Ziel Vertragsauflösung: Droht Barça de Jong mit rechtlichen Schritten?

Einem Bericht zufolge will der FC Barcelona Frenkie de Jong dazu bewegen, seinen aktuellen Vertrag aufzulösen - und soll per E-Mail Druck ausgeübt haben.

"Wir wollen, dass er bleibt, und er will auch bleiben", sagte Klubpräsident Joan Laporta am Montag der "Mundo Deportivo" über Frenkie de Jong, doch das ist offenbar nicht einmal die halbe Wahrheit. Ein Bericht von "The Athletic" enthüllt nun weitere Details über das schier endlose Transferhickhack um den Niederländer - und über die Machenschaften beim FC Barcelona.

Demnach versucht Barça seit Wochen, de Jong dazu zu bewegen, seinen bestehenden Vertrag aufzulösen und zu seinem alten zurückzukehren. In einer E-Mail vom 15. Juli soll der Spieler darüber informiert worden sein, dass die Bedingungen, die ihm der Vorstand um Ex-Präsident Josep Bartomeu bei der Vertragsverlängerung im Oktober 2020 gewährt hatte, kriminell seien und Anlass böten, rechtliche Schritte gegen alle Beteiligten einzuleiten.

Soll de Jong erpresst werden?

Laut "The Athletic" verlängerte der Mittelfeldspieler damals vorzeitig um zwei Jahre bis 2026, wobei Teile des Gehalts für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 - wahrscheinlich aufgrund von Barças aktuell jährlich immer geringer ausfallendem Salary Cap - zunächst einbehalten worden seien, um sie danach auf die übrigen vier Saisons umzuverteilen. Dabei soll es sich um insgesamt 18 Millionen Euro handeln.

Der Ex-Vorstand bestreitet dem Bericht zufolge ein Fehlverhalten; der jetzige soll de Jong und dessen Berater jedoch in weiteren Gesprächen davor gewarnt haben, dass diese selbst in die angeblichen kriminellen Handlungen verwickelt sein könnten.

Der Verdacht liegt nahe, dass de Jong erpresst werden soll, um den arg eingeschränkten finanziellen Spielraum des Klubs zu erhöhen, der ob der Schieflage weiterhin nicht weiß, ob er alle Neuzugänge bis zum La-Liga-Start am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Rayo Vallecano bei der Liga registrieren kann.

Chelsea erwägt wohl ein Angebot

Zuvor war Medienberichten zufolge ein Wechsel de Jongs zu Manchester United am Veto des 25-Jährigen gescheitert. Die Klubs sollen sich bereits über eine Ablösesumme einig gewesen sein. In England heißt es inzwischen übereinstimmend, dass der FC Chelsea - im Gegensatz zu ManUnited 2022/23 in der Champions League dabei - de Jongs Situation genau beobachte und womöglich ein Angebot vorbereite.

"The Athletic" nennt die Causa de Jong schon jetzt "eine der außergewöhnlichsten Geschichten, die der Fußball je gesehen hat". Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

jpe