Ziel Vereinsrekord: Reichlich Rückenwind beim FCA

Der FC Augsburg ist seit Wochen in guter Form und aktuell einfach nicht zu schlagen. Dass mit Köln nun eine Art Angstgegner anreist, ist für Trainer Jess Thorup nicht wichtig.

Will mit seinem FCA gegen Köln den fünften Sieg in Serie feiern: Trainer Jess Thorup. Getty Images

Aufgrund der aktuellen Situation rund um den FC Augsburg war der Auftritt von Trainer Jess Thorup auf der Pressekonferenz nicht gerade überraschend. Der Däne beantwortete gelassen und stets mit einem Lächeln auf den Lippen die Fragen der Journalisten. Warum auch nicht? Schließlich holte das Team des 54-Jährigen aus den vergangenen vier Spielen die Maximalausbeute von zwölf Punkten.

"Wir sind mit viel Selbstvertrauen in die Länderspielpause gegangen", das auch am Sonntag gegen Kellerkind Köln (15.30 Uhr, LIVE! Bei kicker) in der laut Thorup "hoffentlich ausverkauften" WWK-Arena wieder auf dem Platz zu sehen sein soll. Die Stimmung im Umfeld sei gut, in der Kabine ebenso, "alle in Augsburg freuen sich auf Sonntag". Gegen den bisher unbeliebten Gegner, gegen den der FCA in den vergangenen vier Spielen nur beim 1:1 in der Hinrunde punktete, könnte ganz nebenbei ein neuer Vereinsrekord aufgestellt werden.

Fünf Siege in Serie feierte Augsburg in der Bundesliga noch nie. Das ausgerechnet jetzt Top-Scorer und Kapitän Ermedin Demirovic wegen einer Gelbsperre fehlt, sei natürlich unglücklich. Bis auf Robert Gumny (Kreuzbandriss) sind ansonsten alle Spieler fit, nur Niklas Dorsch habe im Training am Donnerstag gefehlt. Warum genau, ist nicht bekannt. Nichtsdestotrotz erklärte Thorup: "Wir haben mittlerweile, jedes mal wenn wir auf den Platz gehen, das Gefühl, dass wir gewinnen können - egal gegen wen."

Wir haben mittlerweile jedes mal das Gefühl, dass wir gewinnen können - egal gegen wen. Jess Thorup

Wer nun Demirovic ersetzen wird, wollte Thorup nicht verraten. Dafür aber, dass es einige Pläne in seinem Kopf gibt, auch eine Systemumstellung sei möglich. "Ich habe im Testspiel (4:1 gegen Zweitligist Fürth, Anm. d. Red.) einiges probiert und wir haben mit Sven Michel und Dion Beljo zwei Stürmer."

Spricht das "Momentum" für Pep Biel? - Warnung vor Köln

"Allerdings", so Thorup, "geht es auch um das Momentum." Dieses würde für Winterneuzugang Pep Biel sprechen, der gegen das Kleeblatt ein starkes Spiel zeigte. Und: Der vielseitig einsetzbare Spanier, der von den drei genannten Optionen als einziges gegen Fürth traf, und Thorup arbeiteten bereits beim FC Kopenhagen erfolgreich zusammen.

Eines ist klar: Trotz der Möglichkeit auf den Vereinsrekord ist der 1. FC Köln nicht zu unterschätzen. "Köln hat die letzten vier Auswärtsspiele nicht verloren, das waren vier Unentschieden. Ich weiß, zuletzt haben sie 1:5 gegen Leipzig verloren, aber die Spiele vorher haben sie ausgeglichen gestaltet", erklärte Thorup. "Sie waren oft nah dran am Sieg, das wird kein einfaches Spiel."

Generell setzt der dänische Trainer auf die eigene Stärke, der Fokus liege "auf unserer Leistung, wir wollen im Flow bleiben". Es wäre "natürlich schön, international zu spielen", lachte Thorup noch und vervollständigte: "Mit aktuellen Daten können wir uns aber nichts kaufen, es gibt immer noch acht Spiele zu spielen."