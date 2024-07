Ziel Südwesten: Campman verlässt Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat am Dienstag verkündet, dass Brian Campman den Verein verlässt. Laut FC wird der 24-jährige Mittelfeldspieler zu einem Klub aus der Regionalliga Südwest wechseln. Zu welchem, das ist noch nicht bekannt. Für Bocholt lief der Niederländer in der vergangenen Saison 17-mal in der Regionalliga auf. Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch erklärt in einer Meldung: "Brian ist ein guter Typ, der sich dem Verein gegenüber immer vorbildlich verhalten hat. Daher möchten wir ihm keine Steine in den Weg legen und haben seinem Wechselwunsch entsprochen."