Ziel Olympia: Henry übernimmt die französische U 21

Thierry Henry (46) hat einen neuen Trainerposten. Der ehemalige Weltklassespieler wird Coach der französischen U 21 - und hat ein klares Ziel vor Augen.

Der französische Fußballverband FFF machte die Verpflichtung Henrys, über die bereits in den vergangenen Tagen spekuliert worden war, am späten Montagabend offiziell. Der langjährige französische Nationalspieler unterschreibt demnach einen Vertrag über zwei Jahre. Als Co-Trainer steht ihm Gerald Baticle zur Seite, der zuletzt den damaligen Ligue-1-Klub aus Angers trainierte. Henry folgt als Chefcoach auf Sylvain Ripoll, dessen auslaufender Vertrag nach dem überraschenden Viertelfinal-Aus bei der U-21-EM gegen die Ukraine nicht verlängert worden war.

Henry wird damit auch die französische Auswahl für die Olympischen Spiele 2024 in Paris anführen - "das große Ziel des Verbands", wie es in der Mitteilung heißt. Laut "Le Parisien" lautet die Zielsetzung für Henry, mindestens das Podest beim Turnier im eigenen Land zu erreichen. Die Verpflichtung des Welt- und Europameisters soll auch die Strahlkraft und die Euphorie für die französische Auswahl erhöhen. Frankreich ist als Gastgeberland automatisch für das Turnier qualifiziert.

Zuvor wartet aber der Start in die Qualifikation für die U-21-EM 2025. Bereits am Donnerstag soll Henry demnach seinen ersten Kader nominieren. Am 7. September gibt der einstige Weltklassestürmer dann sein Debüt bei einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark, vier Tage später wartet der Quali-Auftakt gegen Slowenien.

Henry ist mit der Arbeit bei einem Verband bereits vertraut, einen beträchtlichen Teil seiner bisherigen Trainerlaufbahn verbrachte er als Assistenztrainer der belgischen A-Nationalmannschaft. In seiner Cheftrainer-Vita stehen bislang ein gescheitertes Intermezzo bei der AS Monaco sowie knapp eineinhalb Jahre beim MLS-Team CF Montreal zu Buche. Seit Jahresbeginn war Henry ohne Posten und fungierte hauptsächlich als TV-Experte. Zuletzt hatten ihn französische Medien als möglichen Co-Trainer von Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht, als dieser für den Trainerposten bei Paris St. Germain gehandelt worden war.