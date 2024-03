Ziel Europameisterschaft: Wegweisende Wochen für Koch

Frankfurts Verteidiger Robin Koch will auf den letzten Drücker auf den Zug zur EM aufspringen. Die anstehende Nominierung für die bevorstehenden Länderspiele ist wohl seine letzte Chance.

Die zuletzt stürmischen Zeiten in Frankfurt konnten Robin Koch nichts anhaben. Der Abwehrboss war trotz der zu vielen Gegentore noch der Fels in der Brandung. Im Vergleich zu den ersten 16 Spieltagen vor Weihnachten verbesserte er in diesem Kalenderjahr seine Zweikampfquote von 56,8 Prozent auf 73,3 Prozent. Damit ist Koch 2024 ligaweit der stärkste Zweikämpfer vor Freiburgs Matthias Ginter (73,0 Prozent), einem seiner Konkurrenten im Kampf um die EM-Plätze bei der Nationalmannschaft.

Die Anzahl der im Schnitt pro 90 Minuten geführten Zweikämpfe stieg von 5,9 auf 8,9. Dieser Zuwachs ist wohl auch auf die insgesamt verloren gegangene Stabilität im Team zurückzuführen. Es liegt auf der Hand, dass das zu mehr Arbeit für die Abwehrspieler führt. Trotz der Unruhe auf und außerhalb des Platzes verschlechterte sich Kochs kicker-Notenschnitt 2024 nur leicht von 3,07 auf 3,36.

Die für nächsten Donnerstag vorgesehene Nominierung ist für Koch die wahrscheinlich letzte Chance, noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Bei den Länderspielen im November gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) hätte er dabei sein sollen, verletzte sich kurz zuvor aber an der Wade. Die spannende Frage ist, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Innenverteidiger nun erneut mit an Bord haben und testen will. Die Konkurrenz hinter Jonathan Tah und Antonio Rüdiger ist gewaltig, Koch bewegt sich mit mehreren Kandidaten ungefähr auf Augenhöhe. Es ist ein enges Rennen mit offenem Ausgang.

Toppmöller über Koch: "Jeder sieht, wie wertvoll er für uns ist"

"Ich muss Robin nicht in die Nationalmannschaft singen. Jeder sieht, wie wertvoll er für uns ist und welch tollen Charakter er hat", sagt Dino Toppmöller. Dem Coach imponiert, dass der 27-Jährige zuletzt mehrmals trotz einer heftigen Erkältung auflief und über die Grenze hinausging. "Das war eine tolle Leistung. Robin ist ein absoluter Teamplayer, der sich für nichts zu schade ist", lobt Toppmöller und ist überzeugt: "Ein Spieler mit seiner Qualität, aber auch mit seinen Charaktereigenschaften tut jeder Mannschaft gut. Julian kann sich den Kopf zerbrechen, wen er einlädt."

Das letzte seiner insgesamt acht Länderspiele absolvierte Koch im Juni 2021 beim 1:1 gegen Dänemark. Bei der folgenden EM war er dabei, kam aber nicht zum Einsatz. "Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in die Nationalmannschaft zurückzukehren", betonte er schon im vergangenen Oktober im kicker-Interview. Jetzt beginnt das Kribbeln, es sind wegweisende Wochen.