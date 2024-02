Ziel erreicht! Das Transferzeugnis für den FC Augsburg

Das üppige Aufgebot um fünf Spieler verkleinern und den internen Konkurrenzkampf dennoch befeuern? Das geht, wie der FC Augsburg im Wintertransferfenster bewiesen hat.

Mit Irvin Cardona, Aaron Zehnter, Masaya Okugawa, Japhet Tanganga, Nathanael Mbuku, David Colina und Fredrik Winther verließen sieben Spieler den FC Augsburg, die im Saisonverlauf zusammen gerade einmal auf sechs Kurzeinsätze gekommen waren. Vier davon - Zehnter, Tanganga, Colina und Winther spielten nie, fehlten fast sogar immer im Spieltagskader.

Die Zufriedenheit bei diesem Septett dürfte sich deshalb arg in Grenzen gehalten haben, mit der Verschlankung hat der FCA negativen Stimmungsströmungen vorgebeugt. Bis auf Zehnter und Tanganga wurden alle verliehen, könnten also schon im Sommer wieder auf der Matte stehen. Doch das interessiert vorerst nicht, die angestrebte Kaderverschlankung ist Sportdirektor Marinko Jurendic gelungen.

Jakic hat gute Chancen auf der Sechs

Im Gegenteil: Mit zwei Neuzugängen, beide zunächst per Leihe, aber mit Kaufoption, wird der Konkurrenzkampf sogar befördert. Denn beide kommen mit dem Anspruch auf einen Stammplatz. Der FCA sondierte den Markt gezielt nach einem größeren Sechser, als ihn der aktuell ohnehin verletzte Niklas Dorsch verkörpert. Kristijan Jakic erfüllt mit 1,81 Meter das Profil, hat mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen und auf Anhieb in der Startelf beim 2:3 gegen den FC Bayern gezeigt, dass er helfen kann. Bleibt Thorup bei der zuletzt bevorzugten Raute im Mittelfeld, ist Jakic Option Nummer eins als alleiniger Sechser.

Thorup und Biel kennen sich bereits

Möglicherweise passt der Trainer das System aber erneut an. Der Grund: Pep Biel. Den Offensivspieler liehen die Augsburger samt Kaufoption am letzten Tag des Transferfensters von Olympiakos Piräus aus, Thorup arbeitete mit dem Spanier bereits beim FC Kopenhagen zusammen. Biel kann im Angriff spielen, auf der Zehn, der Acht, aber auch auf dem Flügel. Dort mangelte es dem FCA in der Offensive an Spezialisten, Biel erweitert das Spektrum und kommt wie Jakic mit dem Anspruch, beim Anpfiff eines Spiels auf dem Rasen zu stehen.

Fazit: Jurendic und sein Team haben im Rahmen der Möglichkeiten ganze Arbeit geleistet. Der FCA kommt nun schlanker, aber mindestens genauso wettbewerbsfähig daher.