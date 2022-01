Ziel Champions-League-Titel: Janssen hält Wolfsburg die Treue

Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Dominique Janssen verlängert. Sportleiter Ralf Kellermann wertete das als "großartiges Signal" - während die niederländische Nationalspielerin ihre hohen Ziele mit dem VfL unterstrich.

Der Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, doch nun besteht Klarheit: Dominique Janssen trägt bis 2024 das VfL-Trikot.

"Wolfsburg ist in den letzten Jahren zu einem zweiten Zuhause für mich geworden", sagte Janssen und betonte dann mit Blick auf das Sportliche: "Ich glaube an die Entwicklung, die wir in diesem Verein und mit dieser Mannschaft eingeleitet haben. Wir wachsen als Team - genauso wie ich als Spielerin und Mensch hier weiterhin wachsen und das Team besser machen kann."

Ich glaube fest daran, dass wir die Champions League gewinnen können. Dominique Janssen

Janssen spielt seit 2019 für Wolfsburg und gewann mit dem VfL bislang einmal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Das soll aber längst noch nicht alles gewesen sein - die 27-Jährige will noch höher hinaus. "Mein großes Karriereziel ist es, die Champions League zu gewinnen, und ich glaube fest daran, dass wir den Traum wahr werden lassen können", sagte Janssen im Zuge ihrer Vertragsverlängerung, die Ralf Kellermann als "großartiges Signal" wertete.

Kellermann lobt Janssen für ihr Komplettpaket

Der Sportliche Leiter der VfL-Frauen führte voller Anerkennung aus: "Dominique verfügt mit ihrem guten Defensivverhalten, ihrer starken Spieleröffnung sowie ihren Qualitäten im Abschluss über alle Attribute, die eine moderne und komplette Spielerin auf allerhöchstem Niveau ausmachen. Darüber hinaus ist sie gerade in den letzten Monaten zu einer absoluten Führungspersönlichkeit gereift, die Verantwortung übernimmt und in ihrer Rolle als eine unserer Kapitäninnen vorangeht."