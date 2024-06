Ziel Champions League? MT-Chef mit klarer Antwort

Die MT Melsungen hat sich mit starken Leistungen für die European League qualifiziert und klopft oben an. Doch für Michael Allendorf ist die Champions League zurzeit kein Thema.

Die MT Melsungen hat in diesem Jahr für Furore gesorgt. Nach einem starken Start mit sieben Siegen in Folge reichte es in der Liga zu Platz fünf, auf den viertplatzierten THW Kiel fehlten nur drei Pünktchen.

Darüber hinaus hat sich der Klub erstmals seit vier Jahren wieder für Europa qualifiziert. Dabei hätte es sogar fast den ersten Titel gegeben, doch im Finale des DHB-Pokals war der SC Magdeburg letztlich zu stark.

"Wir haben vieles sehr gut gemacht in dieser Saison", sagte ein zufriedener Sportdirektor Michael Allendorf am Sonntag bei Dyn. Dabei ergänzte er: "Das sind nicht nur die Resultate, sondern auch das Auftreten der Mannschaft insgesamt. Wie wir uns verkauft haben, was die Mannschaft alles reingelegt hat, wie sie gefightet hat, was wir für Heimspiele gehabt haben - das zahlen uns die Fans unfassbar gut zurück. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein und da wollen wir auch nächstes Jahr weitermachen."

Melsungen-Boss sieht Klub auf gutem Weg

Auf Nachfrage, ob man nun gar die Champions League angreifen wolle, gab der einstige Linksaußen eine klare Antwort. "Das ist kein Thema. Wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir uns für die European League qualifiziert haben", erklärte er.

In seinen Augen war die Qualifikation für die European League bereits "schwer genug, weil viele Mannschaften in der Liga genau das erreichen wollen." Deswegen ist für ihn "alles andere überhaupt kein Thema."

Für den Sportdirektor ist seine Mannschaft noch nicht soweit, um wirklich die Top zwei in der Liga angreifen zu können. "Wir sind aber auf einem guten Weg und was wichtig sein wird, auch in der nächsten Saison, ist, diese Konstanz über einen längeren Zeitraum reinzubekommen und vielleicht die ein oder andere schwächere Partie, gerade auswärts, dann auch in den Griff zu kriegen", erläuterte er.