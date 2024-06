Ziel Bulgarien? Ujah verlässt Eintracht Braunschweig

Nach zwei gemeinsamen Jahren gehen Anthony Ujah und Eintracht Braunschwei getrennte Wege. Der Stürmer verlässt die Löwen zum 30. Juni.

Nach Stationen in Mainz, Köln, Bremen und bei Union Berlin entschied sich Anthony Ujah im Sommer 2022 für den Schritt zu Eintracht Braunschweig. Mit seiner positiven Art, aber auch dank seiner den Klassenerhalt sichernden zehn Tore in der ersten Spielzeit für die Löwen, avancierte der erfahrene Nigerianer zum Publikumsliebling beim BTSV. Nach zwei Jahren im blau-gelben Trikot endet die gemeinsame Zeit in diesem Sommer - auch, weil Ujah nach vielversprechendem Start in die Saison 2023/24 durch eine Schulterverletzung ausgebremst wurde und nach der Genesung nicht an seine alten Leistungen anknüpfen konnte.

"Tony war in den vergangenen beiden Spielzeiten ein wichtiger Bestandteil in unserer Mannschaft, sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine", honorierte Sportdirektor Benjamin Kessel das Wirken Ujahs. Dieser habe jedoch nach der Verletzung "nicht mehr die sportliche Rolle" gespielt, die "er sich sich selbst gewünscht hat". Dennoch habe man ihm einen Weg aufgezeigt, "wie wir uns eine weitere Zusammenarbeit hätten vorstellen können. Er hat sich jedoch für einen anderen Weg entschieden. Wir sind Tony für die gemeinsame Zeit sehr dankbar und wünschen ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg und alles Gute."

Geht es nun nach Bulgarien?

Ujah, den es laut Informationen der Braunschweiger Zeitung nun zum bulgarischen Erstligisten Botev Plovdiv ziehen soll, verabschiedet sich mit warmen Worten von den Niedersachsen. "Liebe Eintracht-Fans, ich kam nach einer für mich schweren Zeit zur Eintracht und wurde von Euch unglaublich unterstützt und geliebt", wird der 33-Jährige, der 136 Einsätze (30 Tore) in der Bundesliga sowie 114 (37 Tore) in der 2. Bundesliga sammelte, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Diese Jahre haben meine Leidenschaft für den Fußball wieder zurückgebracht. Es ist schwer, nun Abschied zu nehmen, aber jeder Anfang hat auch ein Ende. Ich bin sehr stolz darauf, das Trikot der Löwen getragen und in beiden Jahren gemeinsam mit dem Team unsere Saisonziele erreicht zu haben", heißt es weiter. "Ich danke meinen Mannschaftskameraden, dem gesamten Trainer- und Betreuerstab und Euch für eine Zeit, die ich nie vergessen werde. Ich wünsche der Eintracht ganz viel Erfolg für die Zukunft und freue mich darauf, wenn ich mich im Stadion nochmals persönlich von Euch verabschieden kann."