Ziel Aufstieg in die 2. Liga: Frankfurter HC verpflichtet Torhüterin aus Österreich

Der Handball-Drittligist Frankfurter HC hat die erste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen - und eine österreichische Torhüterin verpflichtet.

Die 19-jährige Torhüterin Victoria Stoik wechselt vom Erstligisten MGA Fivers Wien an die Oder. "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Victoria Stoik nach Frankfurt zu holen", sagt FHC-Trainer Arnes Cebic, der die 1,74 Meter große Jugend-Nationaltorhüterin aus der gemeinsamen Zeit in der österreichischen Hauptstadt kennt. "Trotz ihres jungen Alters hat sie bereits zwei Jahre Erstliga-Erfahrung gesammelt. Ich weiß, was sie kann und bin überzeugt, dass sie sportlich und menschlich gut zu uns passen wird. Ich freue mich auf eine erneute Zusammenarbeit mit ihr."

Victoria Stoik spielt seit ihrem zehnten Lebensjahr im Nachwuchs der MGA Fivers, in der Saison 2021/22 gab sie ihr Debüt in der WHA (Woman Handball Austria), der höchsten Frauen-Spielklasse Österreichs. "Ich möchte mich in Frankfurt weiterentwickeln und der Verein und das Trainingsumfeld bieten dafür hervorragende Bedingungen", begründet die angehende Studentin der Rechtswissenschaften ihre Wechselambitionen. "Aber ich gehe diesen Schritt auch, weil ich Handball liebe und dieser Verein und die Stadt genau das verkörpern. Mir gefällt sehr, wie die Fans hinter dem Verein stehen."

Bereits mehrere Male hat die 19-Jährige die Stimmung in der Brandenburg-Halle live miterlebt. "Ich durfte auch schon ein paar Spielerinnen kennenlernen. Sie haben mich alle sehr nett aufgenommen und ich freue mich schon auf sie", sagt die neuverpflichtete Torhüterin. "Ich möchte den Verein bestmöglich unterstützen und helfen, den Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen."