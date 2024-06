Zieht Glatzel seine Ausstiegsklausel?

Bis zum kommenden Samstag muss Robert Glatzel entscheiden, ob er seine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,3 Millionen Euro zieht oder ob er sich auch bei der dritten Möglichkeit zum Verbleib in Hamburg entscheidet. In der vergangenen Woche hat es jedenfalls ein Gespräch mit seinem neuen Boss Stefan Kuntz gegeben, in dem es jedoch nicht nur um ein reines Werben für einen Verbleib gegangen sei, vielmehr wollte der neue Sportvorstand Glatzel seine Wertschätzung auch dadurch vermitteln, dass er dessen Version der Saisonanalyse und mögliche Ansätze zu Verbesserungen hören wollte.