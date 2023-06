Zieht es Wagner nach Österreich?

Statt zum FC Bayern könnte es Sandro Wagner nach seinem bevorstehenden Abschied von der SpVgg Unterhaching nach Österreich ziehen.

Treibt Sandro Wagner seine Trainerkarriere künftig in Österreich voran? Nach kicker-Informationen führt eine Spur beim 35-Jährigen, dessen Abschied von der SpVgg Unterhaching am Saisonende seit Wochen beschlossene Sache ist, zum FC Liefering. Das Farmteam von Meister RB Salzburg hatte sich am Dienstag nach einer durchwachsenen Saison in Österreichs zweiter Liga von Trainer Fabio Ingolitsch getrennt.

Wagner war zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, für den er einst als Nachwuchs- und Profistürmer aufgelaufen war. Demnach galt er beim deutschen Rekordmeister als Kandidat für U-19-Trainer Danny Galm. Doch wie "Sport1" und "Sportbild" am Dienstag berichteten, sagte Wagner den Münchner Verantwortlichen ab, weil er bereits einem anderen Klub die Zusage gegeben habe.

In Liefering trieben schon einige prominente Trainer ihre Karriere voran

Nun könnte Wagner im "Red Bull"-Kosmos weiter an seiner Trainerkarriere arbeiten. Beim FC Liefering arbeiteten unter anderem schon Oliver Glasner (noch Frankfurt), Bo Svensson (heute Mainz) oder Matthias Jaissle (Salzburg). Der 31 Jahre junge Ingolitsch, der schon seit 2017 in verschiedenen Funktionen im RB-Nachwuchs tätig war, verlässt Liefering dagegen nach nur einem Jahr im Amt vorzeitig - am Ende einer "sehr intensiven und durchaus schwierigen Saison", wie Akademieleiter Bernhard Seonbuchner sagte.

Liefering war in der 16 Mannschaften umfassenden 2. Liga Tabellenneunter geworden, hatte den Klassenerhalt aber erst spät gesichert. In den vergangenen Jahren hatten dort heutige Topspieler wie Dayot Upamecano (Bayern), Dominik Szoboszlai (Leipzig) oder Konrad Laimer (bald Bayern) die ersten Schritte ihrer Profikarriere unternommen.

Wagner wird über seine Zukunftsplanungen erst nach den letzten beiden Pflichtspielen mit Unterhaching Auskunft geben. An diesem Mittwoch (20.30 Uhr) und am Sonntag (13 Uhr, beide LIVE! bei kicker) spielt der Meister der Regionalliga Bayern in Hin- und Rückspiel gegen den FC Energie Cottbus um den Aufstieg in die 3. Liga.