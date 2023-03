Ziehls Plan gegen Freiburgs "große Qualität"

Der 1. FC Saarbrücken ist nach einer perfekten englischen Woche wieder stark im Aufstiegsrennen vertreten. Gegen den Zweiten Freiburg II soll der nächste Sieg her - doch Trainer Rüdiger Ziehl warnt.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl will mit seinem Team weiter nach oben klettern. IMAGO/Fussball-News Saarland

Drei Pflichtspiele binnen sechs Tagen, 10:0 Tore und neun Punkte: Der 1. FC Saarbrücken ist aktuell stark in Form. Gerade jetzt kommt für den derzeitigen Sechsten der engen Tabelle zur rechten Zeit eine schwere Aufgabe. Die Saarländer gastieren zum Abschluss des 29. Spieltags am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SC Freiburg II.

Beste Abwehr der Liga wartet - "überraschend für eine Zweitvertretung"

Mit einem Sieg könnte der 1. FCS bis auf zwei Punkte an Wiesbaden heranrücken, der dritte Platz würde aufgrund der Situation der zweiten Mannschaft der Freiburger zum direkten Aufstieg genügen. Erst einmal gilt es aber, diese zu schlagen. Trainer Rüdiger Ziehl weiß um die schwere Aufgabe gegen die beste Abwehr der Liga (25 Gegentore). Auf der Pressekonferenz meinte er: "Sie spielen defensiv sehr diszipliniert und lassen wenig zu." Dies sei "überraschend für eine junge Zweitverwertung".

Ziehl ist voll des Lobes - Freiburger Rotation hin oder her

Für eine Überraschung könnte auch die Startelf der Breisgauer sorgen, aufgrund der Länderspielpause weilen zahlreiche Spieler des Gegners bei U-Nationalmannschaften. "Das macht die Vorbereitung nicht gerade einfacher", lässt Ziehl durchblicken. Dennoch ist der Coach überzeugt, auf einen starken Kontrahenten zu treffen. "Sie haben viele hervorragend ausgebildete Spieler in ihren Reihen und mit Vincent Vermeij einen der besten Angreifer der Liga."

"Vielleicht können wir aufgrund unserer Größenvorteile den ein oder anderen Standard nutzen. Rüdiger Ziehl

Wie also will Saarbrücken das Team der Stunde, das in neun Rückrundenspielen 23 Punkte eingefahren, und seit elf Partien (drei Remis) nicht mehr verloren hat, schlagen? Ziehls Ziel gegen die "große Qualität" der Freiburger gegen den Ball: "Vielleicht können wir aufgrund unserer Größenvorteile den ein oder anderen Standard nutzen, um ein Tor zu erzielen."

Ziehl fehlt wohl fast ein komplettes Team

Nicht zählen können wird Ziehl bei diesem Plan auf mindestens acht Spieler. Neben Sebastian Jacob, Frederik Recktenwald, Julius Biada und Steven Zellner fallen für das Spitzenspiel auch Tobias Jänicke (entzündete Halszyste), Mike Frantz (Knöchelprellung), Dominik Becker (Sprunggelenksverletzung) sowie Marcel Gaus (Rot-Sperre) aus. Ob die angeschlagenen Bjarne Thoelke und Calogero Rizzuto im Kader stehen werden, ist fraglich.

So oder so braucht sich der 1. FC Saarbrücken aber nicht zu verstecken. Ziehl stellte klar: "Wir wissen, dass wir die Qualität haben, jedem Gegner in dieser Liga wehzutun." Gegen Freiburg könnte vor den kommenden schweren Aufgaben gegen Mannheim, Zwickau und Dresden ein Zeichen gesetzt werden.