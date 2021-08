Ziehl: "Wir haben unsere Einstellung sehr gut umgesetzt"

Am dritten Spieltag der Saison empfing der TSV Havelse den 1. FC Magdeburg. Trotz Unterzahl konnten die Niedersachsen den Ausgleich erzielen. Daher sah es bis kurz vor Schluss nach einem Remis aus - dann verschuldete der TSV zwei Foulelfmeter.

Im ersten Durchgang startete Havelse ambitioniert. Der favorisierte 1. FC Magdeburg dominierte und doch schafften es die Aufsteiger, immer wieder den Ball zu ergattern. "Wir sind richtig gut in das Spiel reingekommen, hatten am Anfang schon Kopfball- und Eckballmöglichkeiten, die wir hätten machen können", gab TSV-Trainer Rüdiger Ziehl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu Protokoll. Ab der 29. Minute spielte seine Elf aber in Unterzahl: Fynn Lakenmacher sah nach einem Foul Gelb, kurz darauf wollte er einen Elfmeter schinden und wurde vom Platz gestellt. Zwei "Kann-Situationen", wie sie Ziehl bezeichnete. Es sei ärgerlich, dass Schiedsrichter Robin Braun sich zweimal für die Karte entschieden hatte.

In 60 Minuten in Unterzahl haben wir 55 gut verteidigt. Rüdiger Ziehl

In der 37. Minute fiel dann das 1:1 für Magdeburg durch Krempicki. Kurz darauf ging es in die Pause und Havelse stellte um, was schnell wirkte. Yannik Jaeschke netzte den Ball kurz nach der Pause zum 1:1 ein (48.). Im fortlaufenden Spiel ging Ziehls Taktik auf: "Die Moral meiner Mannschaft ist es, zu verteidigen sowie ein, zwei Aktionen nach vorne zu haben." Nachlegen konnten die Niedersachsen aber nicht. Kurz vor Schluss verschuldeten sie stattdessen zwei Foulelfmeter, die Baris Arik (85.) sowie Kai Brünker (90. +4) verwandelten - das Happy End blieb den Niedersachsen verwehrt. Ziehl konnte dem Spiel trotzdem Positives abgewinnen: "Wir haben unsere Einstellung sehr gut umgesetzt. In 60 Minuten in Unterzahl haben wir 55 gut verteidigt."