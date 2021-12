Ziehl: "Wir belohnen uns einfach nicht"

Immerhin ein Punkt sprang für den TSV Havelse am Sonntag in Osnabrück (0:0) heraus. Von Zufriedenheit ist man beim Aufsteiger verständlicherweise aber weit entfernt.

Mit etwas mehr Glück, ein bisschen größerer Zielstrebigkeit hätte es für den TSV im Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück sogar zu einer Überraschung reichen können. Mehrmals setzten die Gäste gegen oft kopflos anlaufende Hausherren Konter, spielten diese aber nur unzureichend aus. Am Ende stand ein 0:0, das den VfL nicht zufrieden stellt, den Tabellenletzten aber auch nicht. "Zu wenig", fasste Cheftrainer Rüdiger Ziehl die Partie zusammen. Wie so oft fehlte auch an der Bremer Brücke die entscheidende Durchschlagskraft, wieder ließ der TSV wichtige Zähler im Abstiegskampf liegen.

"Wir waren zwei-, dreimal die bessere Mannschaft, aber belohnen uns einfach nicht", blickte Ziehl auf die bisherige Saison zurück. Das Ergebnis: Vor Abschluss der Hinrunde rangieren die Garbsener auf dem letzten Platz - mit inzwischen acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Und die Möglichkeiten, im Winter personell nachzubessern, sind begrenzt. "Am Ende ist es immer auch eine finanzielle Frage", betont der Coach.

Insofern besonders bitter, dass nun auch noch Linus Meyer für die beiden letzten Drittliga-Partien gegen Mannheim und Saarbrücken in diesem Jahr ausfällt. Der 29-Jährige (15 Einsätze diese Saison, kicker-Note 4,0) hat sich in Osnabrück eine Muskelverletzung ohne direkte Gegnereinwirkung zugezogen.