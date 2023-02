Ziehl: "Was dann im Mai rauskommt, wissen wir nicht"

Durch ein späten 2:1 in Dortmund hat der 1. FC Saarbrücken die aufkommende Unruhe erstmal erstickt. Doch was bedeutet der Sieg im Aufstiegsrennen?

Die Druck war groß, als der FCS am vergangenen Samstag die Reise nach Dortmund angetreten hatte. Drei von vier Spielen hatten die Saarländer im neuen Jahr verloren, darunter das 0:4 im Derby gegen Tabellenführer und Lokalrivale Elversberg. Auch im Signal-Iduna-Park lief es zunächst nicht gut: Der BVB nutzte einen Standard für die Führung, Julius Biada verschoss einen Elfmeter. Und doch bewies der FCS Moral, kam noch vor der Pause durch Luca Kerber zum Ausgleich. Kurz vor Schluss markierte Richard Neudecker sogar noch den emotionalen Siegtreffer.

"Es war ein knappes Spiel und beide Mannschaften haben viel investiert", sagte Cheftrainer Rüdiger Ziehl bei "MagentaSport". "Ich bin einfach froh, dass die Mannschaft sich für ihren großen Aufwand belohnt hat. Das war nicht einfach nach dem Start in das Jahr ..." Leidenschaft und Tempo wollten die Saarländer in Dortmund zeigen, was gelang. Insofern war der 45-Jährige "sehr froh über den Sieg".

Was bedeuten die drei Punkte im Aufstiegsrennen? "Das ist ein Thema, mit dem sich alle Vereine von Platz 2 bis 9 beschäftigen. Nach einem Sieg ist alles super, nach einer Niederlage ist alles schlecht und der Aufstieg ist ganz in weite Ferne gerückt", sagte Ziehl. Durch den elften Saisonsieg behauptete der FCS jedenfalls Rang vier und damit den Platz, der zur Relegationsteilnahme berechtigen würde (sollte das nicht aufstiegsberechtigte Freiburg II in den Top 3 landen) - die Verfolger lauern, Wehen Wiesbaden auf dem direkten Aufstiegsplatz (fünf Punkte entfernt) siegte ebenfalls. "Wir müssen einfach gucken, dass wir eine gute Leistung abrufen können", forderte Ziehl Konstanz. "Was dann im Mai rauskommt, wissen wir nicht."