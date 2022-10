Ziehl über Meppen: "Nicht auf die leichte Schulter nehmen"

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge empfängt der 1. FC Saarbrücken am Samstagnachmittag den SV Meppen. Gegen die Krämer-Elf soll der dritte Ligaerfolg unter Interimstrainer Rüdiger Ziehl eingefahren werden.

Will mit seinem FCS den dritten Erfolg in Serie einfahren: Interimscoach Rüdiger Ziehl. IMAGO/Jan Huebner

Der 1. FC Saarbrücken befindet sich in einem Aufwärtstrend. Aus den vergangenen zwei Ligaspielen holten die Saarländer die volle Punktausbeute, was vorübergehend Platz sechs in Liga drei bedeutet. Seit der Entlassung des ehemaligen Cheftrainers Uwe Koschinat herrschte bis vor kurzem Unklarheit über die Nachfolge des 51-Jährigen. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass die Verhandlungen mit möglichen Anwärtern auf das Amt des Trainers geplatzt seien.

Gehandelte Kandidaten waren Guerino Capretti und Patrick Glöckner. Interimstrainer Rüdiger Ziehl übernimmt die Position des Chefpostens - wie schon in den vergangenen zwei Ligaspielen - erst einmal bis zur Winterpause. Ein neuer Mann an der Seitenlinie soll allerdings laut Ziehl nicht lange auf sich warten lassen: "Wir wollen den neuen Trainer zum Start der Vorbereitung Ende November präsentieren."

Der FCS steckt in der Favoritenrolle

Trotz aller Irritationen rund um das Traineramt der Landeshauptstädter geht es am Wochenende im Ligabetrieb gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr LIVE! bei kicker), gegen den es das klare Ziel ist, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Ziehl weiß, dass die Meppener ein anderes Gesicht zeigen wollen als noch am zurückliegenden Spieltag. "Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen." Der SVM belegt nach der 0:2-Heimniederlage gegen Dortmunds Zweitvertretung den 17. Tabellenplatz, was für die Saarbrücker bedeutet, dass sie sich in der klaren Favoritenrolle wiederfinden.

Zellner fraglich, Cuni dabei

Die Verletzten Jacob, Biada und Ernst sowie Grimaldi stehen für das Spiel am Wochenende nicht zur Verfügung. Bei Steven Zellner ist der Einsatz bis dato noch fraglich, wohingegen Marvin Cuni zurück in den Kader rücken wird.