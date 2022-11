Ziehl trainiert Saarbrücken bis zum Saisonende

Drittligist 1. FC Saarbrücken bekommt vorerst keinen neuen Trainer. Manager Rüdiger Ziehl (45) führt die Mannschaft bis zum Saisonende. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt.

Am kommenden Montag wollen die Saarbrücker dann Details zur Entscheidung bekanntgeben. Ziehl hatte die Mannschaft Anfang Oktober auf Tabellenplatz 8 übernommen, nachdem Vorgänger Uwe Koschinat entlassen worden war. Seitdem sind die Saarländer ungeschlagen, holten fünf Siege aus sechs Partien und rückten auf Platz 2 in der Tabelle vor.

Ziehl wird nun vorerst weitermachen. Da er eigentlich die Managerrolle ausfüllt, war bislang kurzfristig ein neuer Coach gesucht worden. So verhandelte der Klub unter anderem mit Ex-Verl-Coach Guerino Capretti und dem ehemaligen Mannheimer Patrick Glöckner. Zu einer Einigung kam es aber nicht.

"Ich habe mich nicht darum gerissen, es zu machen", sagte der 44-Jährige kurz nach Koschinats Entlassung. "Entsprechend ist auch die klare Intention, schnell einen guten Trainer zu finden." Das hat sich nun offenbar geändert.

In der Liga geht es für den 1. FC Saarbrücken nun am 14. Januar mit der Partie gegen den MSV Duisburg weiter - mit Ziehl an der Seitenlinie.