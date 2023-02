Ziehl hadert: "Offensiv und defensiv zu wenig Leistung gebracht"

Nach der Klatsche im Topspiel und Derby gegen die SV Elversberg haderte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl mit "vielen Fehlern" seiner Mannschaft, ärgerte sich aber auch über einige Situationen, die "gegen uns gelaufen" sind.

Es sollte ein Aufbäumen nach der 0:2-Niederlage beim SC Verl werden, ein Zeichen an die Konkurrenz, dass sie alle mit dem 1. FC Saarbrücken im Aufstiegskampf rechnen sollten. Am Ende wurde es eine 0:4-Niederlage gegen Spitzenreiter Elversberg, bei der wirklich alles gegen die Blau-Schwarzen gelaufen war.

"Das ist für mich ungewohnt": Jänicke stellt sich nach Abpfiff

Cheftrainer Rüdiger Ziehl verwies nach der Partie unter anderem auf die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef Boné Uaferro (31), der nach einem Zusammenprall mit SVE-Rechtsverteidiger Robin Fellhauer (25) umgeknickt war und eine Verletzung am rechten Knöchel erlitten habe.

Zudem spielte die Rote Karte für Tobias Jänicke (33) den Elversbergern in die Karten (26.), wobei FCS-Keeper Daniel Batz (32) den fälligen Strafstoß sogar parierte. "Das ist für mich ungewohnt, weil das meine erste Rote Karte in meinem Leben war", erklärte Jänicke bei "MagentaSport". In Unterzahl fielen die Saarbrücker allerdings auseinander. Für Ziehl war es ein "gebrauchter Tag", an dem seine Mannschaft die Tore "zu einfach" kassierte und "viele Fehler gemacht" hatte.

Der 45-Jährige merkte an, dass "viele Sachen gegen uns gelaufen" sind, man aber trotzdem dann die Flanken aus dem Halbfeld - welche den Elversbergern zwei Tore bescherten - schlecht verteidigt habe. "Wenn wir das 0:0 länger halten, ist vielleicht was möglich."

Nächste Chance in Dortmund

Ziehls Fazit fällt relativ simple aus: "Wir müssen unsere Leistung bringen und das haben wir bisher zu wenig geschafft, offensiv wie defensiv." Die nächste Chance, eine bessere Leistung zu zeigen und an den oberen Tabellenplätzen dranzubleiben, erhält der 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der Zweitvertretung der Borussia aus Dortmund.