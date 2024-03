Ziehl: "Ein Wunder - aber auch ein bisschen Qualität"

Ebenso wie 2020 (damals 0:3 gegen Leverkusen) zieht der 1. FC Saarbrücken sensationell ins DFB-Pokalhalbfinale ein. Gegen Gladbach zeigte sich: Das Wunder hat Methode. Diese soll auch gegen Kaiserslautern greifen - womit sich im Finale in Berlin ein Kreis schließen könnte.

Die Diskussion über eine Umkehr der Favoritenrolle im Halbfinale erstickte Rüdiger Ziehl direkt im Keim. Nach den Saarbrücker Triumphen über den FC Bayern (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0) und Borussia Mönchengladbach (2:1) mag das folgende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 2. April, die letzte Hürde auf dem Weg nach Berlin, für manch euphorisierten Beobachter fast schon wie eine Pflichtaufgabe aussehen.

Doch nach den spektakulären Coups gegen die hoch favorisierten Erstligisten nun zum "etwas anderen Gegner" FCK gefragt, blieb der Trainer des drittklassigen FCS betont rational: "Sie werden hierherkommen und wollen das Spiel gewinnen. Wir müssen wieder sehen, dass wir einen Plan dagegen haben, gut verteidigen und alles in die Waagschale werfen, um gegen einen Zweitligisten zu gewinnen."

Der frühe Mut des Underdogs begeisterte die Zuschauer - aber nicht den Trainer

In der Tat: Die eigene Underdog-Mentalität auch nur minimal aufzuweichen, wäre vermutlich der größte Fehler, den die Saarländer begehen könnten. Zwar merkte Siegtorschütze Kai Brünker an: "Wir sind im Halbfinale, praktisch mit einem Bein in Berlin." Doch das wirkte im Kontext am Dienstagabend ausschließlich als Metapher fürs fortgeschrittene Stadium des Wettbewerbs und nicht wie eine Geringschätzung der Herausforderung gegen Kaiserslautern.

Wohin Übermut führen kann, bekamen Brünker und Kollegen schließlich in den ersten 30 Minuten gegen Gladbach schon eindrucksvoll vor Augen geführt. Da wurde just der Außenseiter mehrfach ausgekontert und hatte letztlich "großes Glück, mit einem 1:1 in die Pause zu gehen", wie Ziehl ohne Umschweife einräumte. Der überraschende Mut zum offenen Schlagabtausch begeisterte zwar speziell neutrale Zuschauer - den Trainer der Hausherren aber keineswegs.

Wir waren vielleicht ein bisschen zu motiviert in der ersten Hälfte. Rüdiger Ziehl

"Das sah manchmal so aus als wollten wir dominant spielen", beschrieb Ziehl den offensichtlichen Verstoß seiner Schützlinge gegen den Matchplan, "wir haben vorne attackiert, kamen aber immer einen Schritt zu spät und haben dem Gegner Räume angeboten." Der Fußballlehrer musste das zunächst ohnmächtig mit ansehen: "Ich wollte es lautstark korrigieren, habe aber nicht so richtig Gehör gefunden. Die Mannschaft war so gepusht, so voller Adrenalin, wollte unbedingt aktiv sein. Aber das war kontraproduktiv."

Was auch Mittelfeldmotor Luca Kerber im Nachhinein so bestätigte: "Wir waren vielleicht ein bisschen zu motiviert in der ersten Hälfte, wollten zu viel und haben zu riskant gespielt. Da hat es hinten lichterloh gebrannt." Erst in der Pause folgte dann nochmals die eindeutige Konkretisierung: "Klare Vorgabe war, in der zweiten Halbzeit zu null zu spielen", so Ziehl. "Es defensiver zu gestalten, war dann besser für uns", urteilte auch Kerber.

Eine "Revanche" gegen Leverkusen in Berlin wäre der passende Schlusspunkt

Die Gladbacher Offensive inklusive Verlängerung über 120 Minuten wirkungsvoll in Schach zu halten, "hätte ich uns absolut zugetraut", versichert Ziehl. Der Lucky Punch zum 2:1-Siegtreffer, wie gegen den FC Bayern in der Nachspielzeit, kam dann freilich selbst für den Trainer überraschend: "Ab der 80. Minute war für mich nicht mehr vorhersehbar, dass wir noch einen Konter setzen. Man muss ehrlich zugeben, dass wir wenig Entlastung hatten. Die Hoffnung war, uns ins Elfmeterschießen zu retten."

Umso imponierender, wie der Drittligist dann den alles entscheidenden Angriff durchzog. "Es ist ein Wunder - aber auch ein bisschen Qualität, am Ende nochmal so zuschlagen zu können", formuliert Ziehl. Mit Vorarbeiter Fabio Di Michele Sanchez "wollten wir natürlich Tempo auf der Seite. Aber dass dann noch drei Spieler in den Strafraum mitlaufen, war herausragend. Kai Brünker war stehend k. o., und trifft den Ball dann noch so sauber. Das ist unglaublich, unfassbar."

An die Parallele zum Bayern-Spiel dachten viele einheimische Fans - und auch manch Akteur auf dem Rasen. "Ab der 87. Minute", berichtet Kerber, "hatte ich im Kopf: jetzt bräuchten wir wieder so ein Ding wie gegen Bayern. In der Verlängerung wäre es mega-hart geworden. Wir mussten also das Tor machen - und wir haben es wieder gemacht."

Ein bewährtes Pokalrezept also, auf dessen Zutaten Ziehl zumindest Stand jetzt auch im Halbfinale wieder zurückgreifen will. Dieses Highlight übrigens, glaubt mancher Saarbrücker, sei der Fußballgott dem Klub ohnehin noch schuldig gewesen. Weil das Halbfinale 2020 gegen Leverkusen (0:3) Corona bedingt ohne Zuschauer ausgetragen werden musste. Jetzt könnte es sogar auf eine Revanche gegen Bayer in Berlin hinauslaufen. Zur "unglaublichen Reise" (Ziehl) des FCS würde dieses Ende nur allzu gut passen …