Ziehl: "Alle dürfen träumen"

Mit dem 4:1 gegen den SV Sandhausen hat der 1. FC Saarbrücken deutlich gemacht, dass mit ihm zu rechnen ist. Der dritte Sieg in Serie unterstrich einmal mehr die außergewöhnliche Moral der Mannschaft - der Weg, der vor der Elf von Trainer Rüdiger Ziehl liegt, ist aber noch lang.

Als die Arbeit getan war, stieg Luca Kerber auf den Zaun. Mit zwei Toren hatte der 22-Jährige das Spiel gegen den SV Sandhausen entschieden - jetzt ließ es sich der Saarbrücker Mittelfeldmann nicht nehmen, den Sieg mit den Fans zu feiern.

Kerber war der Mann des Spiels, dabei hatte es nach der ersten Hälfte gar nicht danach ausgesehen, als würde es ein gelungener Nachmittag für den FCS werden. "In den ersten zehn, 15 Minuten hatten wir Probleme mit dem Pressing", sagte Kerber nach der Partie am Mikrofon von MagentaSport, hob aber vor allem die Reaktion der Mannschaft hervor: "Dann wieder zurückzukommen und 4:1 zu gewinnen, spricht für Größe."

Saarbrücken hat "ein ordentliches Brett" vor sich

Tatsächlich entwickelte Saarbrücken in der letzten halben Stunde eine derartige Wucht, dass Sandhausen dem FCS nicht mehr Herr wurde. Nach dem 1:1 durch Marcel Gaus brachen sämtliche Dämme, Kerber markierte das 2:1 und hatte am Ende auch das letzte Wort - das zwischenzeitliche 3:1 steuerte der eingewechselte Kai Brünker bei.

So stand am Ende ein 4:1, nach dem Trainer Rüdiger Ziehl offen sagte: "Alle dürfen träumen." Nach drei Siegen aus den vergangenen drei Partien sind es nur noch drei Punkte, die Saarbrücken vom Aufstiegsrelegationsplatz trennen - und der FCS hat ja auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die Aussichten sind also gut, dennoch ist es noch ein ziemlich langer Weg, den Ziehls Team zurückzulegen hat. TSV 1860 München, Rot-Weiss Essen, Hallescher FC, Preußen Münster, SC Freiburg II und Jahn Regensburg: So heißen die letzten sechs Gegner - ein Programm, das Ziehl nach dem Sieg über Sandhausen "ein ordentliches Brett" nannte. Es hält aber auch eine immens große Chance für den FCS bereit. Und diese gilt es nun zu nutzen.