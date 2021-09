Ziegner will "Kontinuität in die Leistung bringen" - Vorbereitung verlief "voller Vorfreude"

Am Samstag empfängt der FC Würzburger Kickers den SV Wehen Wiesbaden. Trainer Torsten Ziegner will dem Gegner körperlich entgegenwirken und den ersten Heimerfolg der Saison verbuchen.

Vergangenen Spieltag konnten die Würzburger Kickers den ersten Dreier der Saison feiern - und zwar gegen Spitzenreiter FC Magdeburg (2:1). Nun wartet die nächste Herausforderung: das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Dank des Auswärtssieges sei die Stimmung im Team "einfach besser", so Cheftrainer Torsten Ziegner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Allen habe es sehr gutgetan, die drei Punkte zu landen. Die Woche davor habe die Mannschaft akribisch dafür gearbeitet - es sei schwer gewesen, dennoch belohnte sich die Elf.

Wir konnten mit der kompletten Kaderstärke arbeiten. Torsten Ziegner

Jetzt gilt es, Kontinuität in diese Leistung zu bringen sowie den ersten Heimerfolg einzufahren. Diesbezüglich wirkt Ziegner zuversichtlich: "Wir sind bei der Vorbereitung genauso fokussiert und voller Vorfreude wie vor dem letzten Wochenende. Wichtig ist, dass wir nach wie vor alle Jungs zur Verfügung haben, die in Magdeburg dabei waren. Es konnten alle ganz normal mittrainieren, sodass wir mit der kompletten Kaderstärke arbeiten konnten."

Den "wuchtigen" Spielern "körperlich entgegenwirken"

Der SVWW befindet sich an achter Stelle gerade zehn Tabellenplätze vor dem FWK und verfügt über doppelt so viele Zähler (14). Ziegner schätzt die Hessen als eine sehr stabile Mannschaft ein, die "in dieser Liga schon sehr viele Jahre mit dem gleichen Trainer arbeitet". Es gebe "wuchtige" Spieler mit einem "guten Körper, guten Tempo und Zielstrebigkeit auf das gegnerische Tor". Dem wollten die Franken "körperlich entgegenwirken".

Ob das gelingt, wird sich in der Partie in der Flyeralarm-Arena zeigen. Fehlen werden Würzburg weiterhin Maximilian Breunig aufgrund seiner Oberschenkelverletzung sowie Daniel Hägele, der an einer Schambeinentzündung laboriert. Wer letztlich an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.