Ziegner vor Gastspiel im Breisgau forsch: "Schauen, was noch geht"

Der MSV Duisburg hat zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Die nächste Aufgabe im Breisgau müssen die Zebras aber ohne Marvin Knoll angehen.

Blick in obere Tabellenregionen: Torsten Ziegner. IMAGO/Nico Herbertz

Nach vier Punkten aus den jüngsten zwei Partien sieht das Tableau für die Zebras schon wesentlich freundlicher aus. Der MSV steht auf dem elften Rang und befindet sich auch punktetechnisch im gesicherten Mittelfeld. Dem komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf einen Abstiegsrang stehen zehn Punkte Rückstand auf den derzeit die Relegation bedeutenden vierten Platz gegenüber. Bei 16 ausstehenden Partien erscheint die Frage, was denn nun das Ziel sei, plausibel. MSV-Trainer Torsten Ziegner vermeidet es, im Vorfeld der Partie in Freiburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Saisonziel zu formulieren - gibt aber dennoch die Richtung vor.

"Meine Intention ist: Schauen, was noch geht. Und zwar nach vorne!", so die forsche Ansage des Trainers in der Medienrunde zur anstehenden Partie. Der erste Heimsieg seit Oktober war Balsam für die Seele und hat das Selbstvertrauen spürbar anwachsen lassen.

Als Garant für den kurzzeitigen Mini-Lauf zeigt sich Kapitän Moritz Stoppelkamp, der auch gegen Zwickau (4:0) mal wieder überragender Mann auf Seiten der Meidericher war. Im Dreisamstadion ruhen die Hoffnungen erneut auf dem 36-jährigen Routinier.

Rückt Innenverteidiger Mai erneut nach vorne?

Ob Innenverteidiger Sebastian Mai - wie schon gegen die Sachsen - Stoppelkamp im Sturm assistieren wird, ist Stand jetzt noch offen. Das bislang einmalige Experiment mit Mai in vorderster Front erwies sich gegen Zwickau als erfolgsversprechend. Mit seiner physischen Präsenz und Körpergröße war der 29-Jährige ein ständiger Unruheherd und schlussendlich für zwei Vorlagen verantwortlich.

Die Variante Mai im Sturm ist vor allem deshalb eine Option, weil Benjamin Girth nach wie vor ausfällt. Der im Sommer aus Braunschweig gekommene Stürmer ist nach dem gut verlaufenen Heilungsprozess seiner lädierten Wade zurück im Training, aber noch nicht in Wettkampfverfassung. Neben Mai kommt selbstverständlich auch Aziz Bouhaddouz in der Sturmspitze in Frage. Der zuletzt nur eingewechselte 35-Jährige muss sich aber zunächst für einen Einsatz empfehlen.

Knoll fällt kurzfristig aus

Ebenso nicht im Spieltagsaufgebot stehen wird Marvin Knoll. Sein Ausfall ist besonders bitter. Der 32-Jährige war gegen die Schwäne erstmalig seit November wieder zum Einsatz gekommen und zog sich jetzt im Abschlusstraining eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Auf den aktuellen Tabellendritten angesprochen findet Ziegner lediglich lobende Worte. "Zweite Mannschaften sind ein Phänomen", so der Thüringer. Um folglich aber das neuerdings gewonnene Selbstvertrauen nachzuschieben. "Ich glaube, dass wir in der Lage sind, dort zu gewinnen."