Ziegner "total zufrieden" - mit zwei Einschränkungen

Der MSV Duisburg hat sich mit einem Sieg in Aue in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. Cheftrainer Torsten Ziegner war zufrieden - haderte aber mit dem Platzverweis und hat einen Wunsch für die Zukunft.

Rund eineinhalb Wochen nach dem Auswärtscoup beim SV Wehen Wiesbaden hat der MSV auch das Auswärtsspiel beim kriselnden Absteiger aus Aue gewonnen. Ein erzwungenes Eigentor von Alexander Sorge, der eine Stoppelkamp-Flanke ins eigene Tor lenkte, und ein schneller Treffer nach dem Seitenwechsel von Kolja Pusch sorgten für den sechsten Saisonsieg der Zebras, der am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können.

"Ich bin tatsächlich total zufrieden. Und zwar über die gesamten 90 Minuten. Wir sind sehr fokussiert in das Spiel gegangen und waren ab der 1. Minute an wach", freute sich MSV-Coach Ziegner nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Die Jungs haben es geschafft, dass Aue gar nicht ins Spiel gekommen ist. Die Jungs haben alles, was wir uns vorgenommen haben, zu 100 Prozent umgesetzt."

Der MSV sprang damit - zumindest vorübergehend - in die obere Tabellenhälfte. "Die Jungs zeigen immer wieder, was in ihnen steckt", so Ziegner, der damit aber einen Wunsch für die Zukunft verband, nämlich "dass wir ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen." Losgehen soll es damit schon am kommenden Wochenende gegen den ambitionierten FC Ingolstadt - dann allerdings ohne Aziz Bouhaddouz.

Wenn es etwas gab, das den gelungenen Abend des Revierklubs im Erzgebirge trüben konnte, dann der Platzverweis für den Routinier. Der 35-Jährige hatte in der Nachspielzeit zunächst wegen einer Schwalbe Gelb gesehen und wurde nur eine Minute später nach einem taktischen Foul des Feldes verwiesen. "Nach der ersten Aktion, die als Schwalbe ausgelegt wurde, ist er direkt wieder aufgestanden. Das muss man nicht abpfeifen", wird Ziegner bei "Reviersport" zitiert. Von Referee Martin Speckner hätte er sich darum etwas mehr "Fingerspitzengefühl gewünscht".