Ziegner sitzt in Magdeburg wieder auf der Bank

Der Frust in Würzburg wächst. In den Fokus rückt automatisch der Trainer, der zumindest beim nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen wird.

Auch im Kellertreffen gegen Havelse gelang den Würzburger Kickers nicht der erste Saisonsieg. Nach nun acht Saisonspielen steht der Zweitliga-Absteiger mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. "Es geht darum, den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht zu verpassen", formulierte Trainer Torsten Ziegner die Aufgabe für die kommenden Wochen, in denen es gegen drei der aktuellen Top fünf der Liga geht.

Dass Ziegner am Samstag bei Spitzenreiter Magdeburg wieder auf der Bank sitzen wird, gilt als sicher. Einstweilen gilt das von Sportvorstand Sebastian Schuppan formulierte Motto: "Wir reden mit und nicht über den Trainer." Die Mannschaft stehe hinter allem, was das Trainerteam angeht. "Und deswegen gibt es da keinerlei Handlungsbedarf", erklärte Schuppan bei "MagentaSport".

"Die Mannschaft hat ein großes Spiel gemacht"

Trotzdem wachsen die Zweifel. Der als Schlüsselspieler verpflichtete Fanol Perdedaj saß zunächst auf der Bank. Kapitän Christian Strohdiek ist komplett außen vor. Eine Entwicklung des Teams ist nicht festzustellen. "Ich glaube, dass die Mannschaft besser ist als das, was wir leisten", ist der 43-jährige Trainer weiterhin überzeugt.

Am Samstag gegen Havelse scheiterten die Unterfranken auch an der Chancenverwertung, speziell von Angreifer Marvin Pourié. Der gab sich hinterher selbstkritisch: "So kläglich Chancen zu vergeben, das kann von meiner Seite aus so nicht weitergehen. Wenn Sie heute jemanden anzählen wollen, dann tun Sie das bitte bei mir und nicht bei der Mannschaft. Die Mannschaft hat ein großes Spiel gemacht. Auch den Trainer anzuzählen, wäre heute fatal. Wenn Sie hier jemanden kritisieren wollen, fangen Sie bei mir an und hören Sie bei mir auf."