Ziegner sicher: "Wenn wir drei Punkte holen, ist das Ding durch"

Nach dem 2:2 im Nachholspiel gegen die SV Elversberg will der MSV Duisburg in Bayreuth für Klarheit sorgen. Youngster Hamza Anhari wird diese Saison nicht mehr eingreifen können.

Der MSV Duisburg hat achtmal in Folge nicht gewonnen. Bei genauerem Hingucken wird allerdings deutlich: Diese Bilanz ist nicht so schlecht, wie sie klingt. Nur zwei dieser acht Partien gingen verloren. Zuletzt gab es jeweils Punktgewinne gegen die Spitzenteams aus Wiesbdaden (1:1) und Elversberg (2:2).

Kein Wunder also, dass Coach Torsten Ziegner in der Medienrunde vor dem 34. Spieltag zuversichtlich blieb. Er sah, dass seine Mannschaft zuletzt "sehr gute Leistungen gezeigt hat, auf Augenhöhe spielen konnte und die Möglichkeit hatte, die Spiele so zu gestalten, dass wir in der Lage waren zu punkten."

Mit 39 Zählern aus 33 Spielen haben die Zebras aktuell einen Vorsprung von acht Punkten auf die Abstiegsränge. Rein rechnerisch kann der Klassenerhalt am Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Bayreuth also noch nicht gesichert werden. Ziegner erklärte allerdings: "Ich glaube, wenn wir am Wochenende drei Punkte holen, dann ist das Ding durch. Dann sollte es reichen, weil ich glaube, dass wir auch zum Ende der Saison noch punkten werden."

Bayreuth "eigentlich gezwungen, dreifach zu punkten"

Gegner Bayreuth, aktuell auf Platz 18 und mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, sei "eigentlich gezwungen, dreifach zu punkten". Dennoch war sich der Coach sicher: "Sie werden nicht auf Biegen und Brechen ab der ersten Minute alles nach vorne werfen. Sie werden versuchen aus einer stabilen Defensive den Gegner erstmal zu keinen Torchancen kommen zu lassen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten."

Doch auch die Meidericher wollen endlich mal wieder drei Punkte feiern. "Wenn wir jetzt in den restlichen fünf Spielen noch fünfmal unentschieden spielen, dann wird es auch reichen. Aber wir wollen uns mit einem positiven Gefühl aus der Liga verabschieden", erklärte Ziegner schon mit Hinblick auf die neue Saison.

Ebenfalls auf die anstehenden Spielzeit blicken muss gezwungenermaßen Hamza Anhari. Der 19-Jährige zog sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und kann aller Voraussicht nach erst in der Sommervorbereitung wieder voll eingreifen, wie Ziegner berichtete.

Joshua Bitter, der zuletzt krank fehlte, kehrt zurück. Ansonsten darf sich der Coach auf das selbe Personal wie im Nachholspiel am Dienstag verlassen. Lediglich Chinedu Ekene (Sehnenreizung im Gesäßmuskel), Philipp König (Oberschenkelverletzung) und Moritz Stoppelkamp (Beschwerden im Adduktorenbereich) fallen weiterhin aus.