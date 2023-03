Ziegner lobt Elversberger Weg: Man braucht "Kontinuität und Spucke"

Seit vier Partien ist der MSV Duisburg ohne Sieg - und jetzt kommt auch noch der Tabellenführer SV Elversberg, dessen Erfolgsgeschichte Zebras-Coach Torsten Ziegner imponiert.

Nach dem 2:2 in Halle und zuletzt vier Spielen ohne Sieg hatte Duisburgs Trainer Torsten Ziegner im Austausch mit seiner Mannschaft Redebedarf. Dem 45-Jährigen stießen besonders die zuletzt so zahlreichen Gegentore sauer auf. Kein Wunder, kassierte der MSV doch in den jüngsten fünf Partien elf Treffer.

"Zwei Gegentore im Schnitt pro Spiel sind einfach zu viel, um Spiele permanent zu gewinnen. Es war diese Woche ein großes Thema, stabil zu stehen", betonte Ziegner in der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Spitzenreiter Elversberg (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wir können in der Lage sein, gegen solch eine Top-Mannschaft mitzuhalten. Torsten Ziegner

Ausgerechnet jetzt kommt mit Elversberg die offensivstärkste Mannschaft der Liga nach Duisburg. Man könnte meinen, die Partie könnte kaum zu einem unpassenderen Zeitpunkt kommen. Coach Ziegner ist da anderer Meinung. Er sieht seine Mannschaft im Gegensatz zum Hinrundenspiel - dieses verloren die Zebras deutlich mit 0:3 - in ihrer Entwicklung deutlich vorangeschritten. "Ich finde, dass wir uns entwickelt haben. Wir können in der Lage sein, gegen solch eine Top-Mannschaft mitzuhalten", sagte Ziegner.

Beweise sind für ihn die Siege in Wiesbaden, Aue und Saarbrücken. Für eine fortwährende Weiterentwicklung scheut Ziegner sich auch nicht davor, den kommenden Gegner aus dem Saarland als Vorbild zu sehen.

Lob an Youngster Mogultay

Besonders die Kontinuität in Kader und Trainerstab - seit 2018 steht SVE-Coach Horst Steffen an der Seitenlinie - beeindruckt Ziegner. Größeren Klubs in der 3. Liga fehle oftmals eine solche Beständigkeit in Personalfragen. "Da benötigt man ein bisschen Kontinuität und Spucke."

Eine kontinuierliche Entwicklung erkennt Ziegner auch bei seinem Schützling Baran Mogultay. "Baran hat, seitdem er bei uns ist, eine tolle Entwicklung genommen. Er verteidigt hinten links sehr stabil", lobte er den 18-Jährigen. Zurzeit hat Mogultay in der linken Außenverteidigung die Nase vorn.

Kölle mehr als nur eine Alternative

Niklas Kölle, in dieser Spielzeit auch schon mehrmals von Beginn an dabei, kommt an ihm aktuell zwar nicht vorbei. Übungsleiter Ziegner machte jedoch auch deutlich, dass er künftig auf beide setzen wolle. "Wir sind froh, dass wir sehr engagierte und entwicklungsfähige Jungs auf dieser Position haben." Auch der 23-jährige Kölle habe seine Sache immer wieder "vernünftig gemacht" und könnte in den kommenden Wochen wieder den Vortritt vor Mogultay erhalten.

Zurück zum kommenden Spieltag: Dort sieht Ziegner den Tabellenführer trotz zahlreicher Personalausfälle nicht als geschwächt an. "Sie können Ausfälle gut auffangen. Das ist nicht das erste Mal, dass da ein paar Jungs ausfallen." An der forschen Formulierung eines Ziels hindert ihn das aber nicht. "Wir sind gewillt, am Wochenende für eine Überraschung zu sorgen."

Stoppelkamp für 90 Minuten bereit

Anders sieht die Personallage an der Wedau aus. Joshua Bitter und Caspar Jander stehen nach ihrer Sperre wieder zur Verfügung. Und auch der zuletzt kränkelnde Moritz Stoppelkamp nähert sich wieder seinem Leistungslimit an. Ziegner wollte nicht ausschließen, seinen Kapitän schon wieder über die volle Distanz zu bringen.