Ziegner: "Jetzt gilt es, das auf den Rasen zu bringen"

Die einen wollen ihre Heimbilanz aufpolieren, die anderen den ersehnten ersten Auswärtssieg in dieser Saison landet. Duisburg erwartet Mannheim. Und MSV-Trainer Torsten Ziegner einen Erfolg seines Teams.

Sowohl Duisburg als auch Mannheim sind überzeugend ins neue Jahr gestartet, der MSV mit einem 3:2 in Saarbrücken, Waldhof mit einem 3:1 gegen 1860 München. War jetzt nicht so schwer, schließlich haben beide Klubs ihre Kernkompetenz dieser Spielzeit ausgespielt. Die Zebras präsentierten sich bislang auswärts als erfolgreicher Punktesammler (15 Zähler), Waldhof ist eine Heimmacht, konnte neun der zehn Spiele im eigenen Stadion gewinnen.

Knifflig wird es also heute Abend. Mit der Frage: Schafft Mannheim im neunten Anlauf den erhofften ersten Auswärtsdreier? Mit Blick auf die Aufstiegsränge muss Waldhof eigentlich den Bock umstoßen, denn Elversberg, Wiesbaden, Saarbrücken und 1860 haben allesamt gewonnen. Sieben Zähler fehlen der Neidhart-Elf auf Platz drei (FCS), acht auf Rang zwei (SVWW), 15 sind es gar auf den Spitzenplatz (SVE).

Waldhof-Neuzugang Pledl schon eine Option?

Hilft Neuzugang Thomas Pledl schon mit? "Ich habe zu 100 Prozent Vertrauen in meinen Körper, der fühlt sich besser an als früher", meinte der erfahrene Mittelfeldspieler (12 Bundesliga-, 170 Zweitligaspiele), der lange verletzt war. Ob er für Coach Christian Neidhart schon eine Option ist, wird sich zeigen. Keine Option ist, in Duisburg zu verlieren.

MSV mit Müller im Tor zu Heimsieg Nummer drei?

Doch genau dafür will MSV-Trainer Ziegner sorgen. Die Heimbilanz gilt es aufzupolieren, Sieg Nummer drei haben die Zebras fest im Visier. "Natürlich wollen wir den zahlreichen Fans, die immer wieder zu unseren Spielen kommen, viel mehr Siege bieten", so Ziegner, der weiß, "dass wir zu Hause echt nicht gut waren. Vor allem, was die Ergebnisse anbetrifft". Für Ziegner ist nun der "Antrieb", den Auswärtserfolg in Saarbrücken zu bestätigen. Wohl mit Vincent Müller, der nach seiner im Saarland erlittenen Schulterverletzung voraussichtlich wieder ins Tor zurückkehren wird.