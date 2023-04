Ziegner hat "Tacheles geredet" und fordert Fokus: "Man muss sich wehren"

Auf den MSV Duisburg wartet bei Viktoria Köln am Montagabend ein wichtiges Auswärtsspiel. Trainer Torsten Ziegner hat den Schwachpunkt in der Defensive klar benannt und will die Negativserie beenden.

Beim MSV Duisburg ist der Wurm drin. Seit bereits fünf Ligaspielen warten die Zebras auf einen Sieg, nur drei Punkte fuhr das Team von Coach Torsten Ziegner dabei ein. Zeitgleich kassierten die Meidericher satte 14 Gegentore, allein fünf beim Debakel zuletzt gegen die zweite Mannschaft des BVB.

Ziegner hat "klaren roten Faden" bei den Gegentoren erkannt

Wenig überraschend will Ziegner vor dem Montagsspiel bei Viktoria Köln (19 Uhr, LIVE! bei kicker) daher an seiner Abwehr arbeiten, mit Fokus auf die defensiven Standards. "Bei den Gegentoren gibt es einen klaren roten Faden, das sind die Standards. Allein gegen den BVB fielen so drei Tore." Insgesamt schluckte Duisburg bereits 46 Gegentreffer und hat bei noch einem Nachholspiel in der Hinterhand nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17.

Die derzeitige Flut an Gegentoren macht Ziegner auf der Pressekonferenz außerdem an der Einstellung fest, "man muss sich wehren". Das Verteidigen von Standards ("Es war gegen den BVB nicht das erste Mal, dass wir so ins Hintertreffen geraten") habe "in dieser Woche im Training eine totale Rolle gespielt".

Ziegner moniert außerdem die Unkonzentriertheit seiner Akteure, eine unbefriedigende Situation liege vor, "weil nicht immer der gleiche Spieler patzt. Es sind immer andere Jungs, die nicht nah bei ihren Männern sind. Wir müssen fokussierter sein."

Im Training war der gesetzte Schwerpunkt also klar - und: "Es wurde Tacheles geredet, denn das schadet alles der Mannschaft." Aus Sicht des MSV kam diese Ansage hoffentlich an, schließlich war bereits der Rückstand beim 1:1 im Hinspiel gegen die Viktoria aus einer gegnerischen Ecke resultiert.