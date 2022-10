Ziegner: "Für uns wird es wie ein Heimspiel werden"

An ungewohnter aber irgendwie auch passender Stätte geht das nächste Auswärtsspiel des MSV Duisburg über die Bühne. Die Zebras spielen im Stadion am Zoo.

Rechts die Schwebebahn und links das Stadion am Zoo - unverkennbar Wuppertal. picture-alliance / dpa

Unterstützt von 2000 MSV-Fans will Duisburg die Talfahrt in der 3. Liga stoppen. Die Fahrt geht nach Wuppertal, wo Borussia Dortmunds U 23 die kommenden drei Heimspiele austragen muss, weil zu Hause immer noch saniert wird.

"Es wird für beide Mannschaften ein Auswärtsspiel sein", weiß MSV-Cheftrainer Torsten Ziegner vor dem Duell mit dem BVB. "Aber auch wenn es nicht unsere Arena ist, für uns wird es dank der MSV-Fans wie ein Heimspiel werden."

Dem BVB "den Spaß am Fußball nehmen"

Mit welchem System er sein Team auflaufen lassen wird, ist für Ziegner nicht entscheidend. "Wichtig wird sein, dass wir unser System mit Leben füllen", so der MSV-Coach in der Zoom-Konferenz vor dem Spiel. Die Ansätze dabei: Dem BVB "den Spaß am Fußball nehmen", nur enge Räume anbieten und "selbst eine große Wucht zu entfalten".

Alaa Bakir und Benjamin Girth fallen Ziegner derweil ebenso aus wie Joshua Bitter. Routinier und Ex-Serie-A-Profi Rolf Feltscher (32) ist nach Einheiten mit der Mannschaft und Schmerzfreiheit wieder eine "Option für den Kader", berichtete Ziegner.