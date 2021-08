Ziegner: "Die Sehnsucht ist nur nicht bei mir groß"

Wenn am Sonntag die Würzburger Kickers im Duell der Zweitligaabsteiger auf den VfL Osnabrück treffen, hofft Kickers-Trainer Torsten Ziegner vor allem auf defensive Stabilität - und kann dabei auf ein neu formiertes Duo zählen.

Der erste Sieg in der Liga soll für die Würzburger Kickers und Trainer Torsten Ziegner her. imago images/foto2press

Natürlich sei es ein "gutes Gefühl", die letzten drei Pflichtspiele nicht verloren zu haben, erklärte Würzburger-Kickers-Trainer Torsten Ziegner beim vereinseigenen "Kickers TV". Nach dem Fehlstart in die neue Saison (zwei Niederlagen in der Liga, eine im Pokal) tankten die Kickers in den letzten Spielen wieder etwas Selbstvertrauen: Neben dem 1:1 gegen Mannheim, konnten die Franken auch zwei Partien im bayerischen Landespokal gewinnen.

"Ich sehe das auch so, dass sich die Mannschaft gut entwickelt, dass unsere Kurve nach oben geht", meinte Ziegner. Zwar verlaufe die Kurve "jetzt nicht total steil", das Team arbeite aber daran "diesen Erfolgstrend beizubehalten". Die nächste Chance tut sich für die Franken gleich am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) im Duell der Zweitligaabsteiger auf, wenn die Kickers den VfL Osnabrück empfangen.

Ziegner erwartet "großen Kampf"

"Das ist eine große Chance für uns, wir wollen wenig Fehler machen, aber wir treffen natürlich auf einen Gegner, der auch ambitioniert ist, der sicherlich andere Ziele hat, als immer nur knapp zu verlieren", stellte Ziegner klar, "und dementsprechend erwarten wir einen großen Kampf."

Der erste Sieg in der Liga soll im vierten Anlauf also her - und im besten Fall auch noch die Null stehen. Bis auf den 9:0-Sieg im bayerischen Landespokal gegen den unterklassigen SV Gutenstetten-Steinachgrund kassierten die Franken in allen anderen fünf Pflichtspielen immer ein Gegentor. "Ich glaube, die Sehnsucht ist nicht nur bei mir groß", so der 43-Jährige. "Fragen Sie mal unseren Torhüter, der würde sicherlich auch gerne mal zu Null spielen. Fragen Sie mal unsere Defensive."



Neues Defensivduo

Ein Teil dieser neuformierten Abwehr ist Tobias Kraulich. Seit der Umstellung der Kickers von einer defensive Dreier- auf eine Viererkette bildet er mit Lars Dietz das Innenverteidiger-Duo. "Wir verstehen uns sehr, sehr gut", befand der 22-Jährige. Dietz' Stärken sei die Zweikampfstärke, "diese Rittermentalität", während Kraulich sich eher mit dem Fuß am Ball sehe. "Deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut."

Eine defensive Stabilität dürfte beim Aufeinandertreffen der enttäuschend gestarteten Absteiger wohl entscheidend sein. Zudem spricht die Statistik gegen Würzburg: Nur zwei der letzten acht Duelle gegen den VfL entschieden die Kickers für sich. Folgt am Sonntag der nächste?