Ziegner: "Die 3. Liga ist ein Abnutzungskampf - ohne Ende"

Beim 0:1 gegen den SC Verl mussten die Würzburger Kickers die zweite Niederlage im zweiten Spiel anerkennen. Hinterher wollte Trainer Torsten Ziegner seiner Mannschaft nicht den Einsatz absprechen - Verbesserungsbedarf gab es aber allemal.

Als am Montagabend im Würzburger Dallenbergstadion die 87. Minute lief, da hatten einige der 2155 Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen. David Kopacz hatte den Ball von der linken Seite an den zweiten Pfosten gespielt, Maximilian Breunig war vollkommen frei aus vier Metern zum Schuss gekommen - erfolgreich war er allerdings nicht.

So verloren die Kickers auch ihre zweite Partie mit 0:1. Wie schon beim Saisonauftakt im Grünwalder Stadion war es am Ende ein einziges Tor, das das Duell entschied. "Die beiden Spiele haben sich geähnelt", sagte Würzburgs Trainer Torsten Ziegner nach den 90 Minuten, als er im Medienraum vor den Journalisten saß, "die 3. Liga ist ein Abnutzungskampf." Ziegner legte eine kurze Pause ein, dann schickte er noch hinterher: "Ohne Ende."

Seine Mannschaft hatte diesen Abnutzungskampf am Montagabend zwar angenommen, in Sachen Einsatzbereitschaft hatte sie nichts zu wünschen übrig gelassen - doch in der Offensive war Würzburg in Person von Marvin Pourié (30., 33.), Saliou Sané (42.), Kopacz (59.) und Breunig (87.) glücklos geblieben, und in der Defensive hatte der FWK ein ums andere Mal gefährliche Situationen zu überstehen. "Wir müssen schauen, dass wir auch mal zu Null spielen", meinte Ziegner, war aber weit davon entfernt, schon jetzt den Mut zu verlieren. Der 43-Jährige versprach: "Wir werden zeitnah Punkte holen, um in der Liga anzukommen."

Derzeit steht sein Team mit null Zählern und null Toren am Tabellenende. Keine gute Ausgangslage also, um es jetzt mit einem Bundesligisten aufzunehmen, doch am Sonntag (18.30 Uhr) kommt der SC Freiburg in der ersten DFB-Pokalrunde nach Würzburg. Trotz des Fehlstarts betonte Kopacz: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Da ist es egal, ob der SC Verl hierherkommt oder der SC Freiburg."