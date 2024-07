Zidane muss warten: Deschamps darf französischer Nationaltrainer bleiben

Trotz des Halbfinal-Ausscheidens gegen Spanien darf Didier Deschamps französischer Nationaltrainer bleiben. Damit dürften auch Gerüchte rund um Zinedine Zidane vorerst vom Tisch sein.

Bereits vor dem Ausscheiden am Dienstagabend hatte sich Didier Deschamps einiges an Kritik gefallen lassen müssen. Zu bieder, zu unattraktiv spielte die Equipe Tricolore nicht nur bei der EM in Deutschland, sondern eigentlich in jedem Turnier seit dem WM-Titel in Russland 2018. Nun steht auch fest: Die Franzosen, die gemessen an der Qualität ihrer Spieler in den letzten zehn Jahren durchgehend zu den absoluten Top-Favoriten jeder Welt- und Europameisterschaft zählten, müssen weiter auf den nächsten Titel warten.

Das hatte auch Zweifel an einer Weiterbeschäftigung von Deschamps gesät, die der französische Verbandspräsident Philippe Diallo am Mittwoch aber zerstreute. "Ich sehe keinen Grund, seinen Vertrag in Frage zu stellen", sagte er in einem Interview mit der Sportzeitung L'Equipe. Deschamps hatte kurz nach dem im Finale von Katar verpassten WM-Titel 2022 seinen Vertrag als Nationaltrainer bis zur WM 2026 verlängert.

"Die Ziele wurden erreicht"

Nun soll er das Team wohl auch auf dieses Turnier vorbereiten. "Die Ergebnisse der Vergangenheit sprechen für ihn und die Ziele wurden erreicht", so Diallo. Der französische Verband hatte vor EM-Beginn das Halbfinale als Ziel ausgegeben - das trotz oft zäher Spiele erreicht wurde. "Didier wird seine Mission fortsetzen", stellte Diallo fest.

Der Trainer selbst hat sich noch nicht dazu geäußert und nach dem Spiel am Dienstagabend darauf verwiesen, die Frage an den Verbandspräsidenten zu stellen. Damit deutet alles auf einen Verbleib von Deschamps hin. Diallo kündigte allerdings eine gemeinsame Analyse an, in der erörtert werden soll, "was uns während dieses Halbfinals gefehlt hat und was uns ermöglicht hätte, weiter zu kommen".

Dennoch sehe er die Mannschaft bei Deschamps weiterhin in guten Händen. "In diesem Monat habe ich viel Professionalität und das Streben nach Spitzenleistungen wahrgenommen. Die französische Nationalmannschaft muss auf diese Weise weitergeführt werden." Der 55-Jährige Weltmeister-Trainer von 2018 habe "diese Mannschaft auf die bestmögliche Weise durch diese EM geführt".

Sollte Deschamps nun nicht doch noch überraschend selbst zurücktreten, steht fest, dass Zinedine Zidane weiterhin auf den Posten warten muss. Immer wieder war er der langjährige Real-Erfolgscoach in der Vergangenheit mit dem Job des französischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht worden, an dem er Medienberichten zufolge zumindest nach der WM 2022 großes Interesse gehabt haben soll. Zidane hat seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit in Madrid im Sommer 2021 keinen Trainerjob mehr übernommen.