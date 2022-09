Zhou fährt bis 2023 für Alfa Romeo

Formel-1-Rennstall Alfa Romeo hat nach Valtteri Bottas auch Guanyu Zhou vertraglich länger gebunden.

Die Cockpits bei Alfa Romeo sind besetzt: Der Chinese Guanyu Zhou fährt auch nächste Saison für den im schweizerischen Hinwil beheimateten Rennstall. Damit setzt das Team kommende Saison auf dieselben Fahrer wie 2022. Der Finne Valtteri Bottas (33) hatte bereits bei seinem Wechsel längerfristig unterzeichnet, am Dienstag wurde Guanyu Zhou bis 2023 gebunden.

Zhou, der erste chinesische Pilot in der Formel 1, debütierte dieses Jahr in der Königsklasse und fuhr schon drei Mal in die Punkteränge (sechs Zähler).

Schnelle Anpassung an die Königsklasse

"Ich freue mich, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir wussten, dass er schnell ist - aber die Art und Weise, wie er sich in so kurzer Zeit an die Formel 1 angepasst hat, war eine der größten Überraschungen dieser Saison", sagte Teamchef Frédéric Vasseur über den 23-Jährigen.