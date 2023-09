ZFC Meuselwitz: Hoffnung auf mehr Führungsstärke

Fünf Punkte aus sechs Spielen täuschen nach Meinung der Verantwortlichen des ZFC Meuselwitz darüber hinweg, dass die Ostthüringer in der Regionalliga Nordost bisher mit jedem Gegner mithalten konnten. Trainer Georg-Martin Leopold nimmt jetzt seine Mannschaft in die Pflicht.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Die Leistungen sind nicht schlecht, aber fünf Punkte sind dafür zu wenig", bilanzierte Georg-Martin Leopold, seit Saisonbeginn Trainer des ZFC Meuselwitz, nach dem 6. Spieltag der Regionalliga Nordost. Da hatte sein Team gerade das Heimspiel gegen Viktoria Berlin mit 0:1 verloren. Nicht die erste Heimniederlage der noch jungen Saison, auch die Partie gegen den FSV Luckenwalde war in der heimischen Bluechip-Arena trotz Führung noch 1:2 verloren gegangen.

Im Gegensatz dazu hatten die Meuselwitzer auf der vertrauten und schmucken Glaserkuppe gegen den 1. FC Lok aus dem nahen Leipzig überraschend 3:2 gewonnen - nach einem 0:2-Pausenrückstand. Beachtliches Stehvermögen und ebensolchen Kampfgeist hatte Leopold wie auch die ZFC-Fans ihren Rot-Weißen bescheinigt. Dagegen schmerzte die vermeidbare Niederlage gegen Luckenwalde sehr. Beim 1:2 zum Saisonauftakt in Babelsberg war mit etwas Glück durchaus auch mehr drin, doch diese Schlappe war praktisch "eingepreist". Es folgte besagter Überraschungssieg gegen die "Loksche", womit die Beinfreiheit vorm anschließenden schweren Auswärtsauftritt beim BFC Dynamo erweitert wurde. Der ZFC nutzte sie zu einem ehrenwerten 1:1. Dennoch war Leopold nach dem Remis in Berlins Nordosten nicht ganz zufrieden und befand: "Nach Chancen war für uns hier sogar noch mehr drin."

Nach dem 1:2 gegen Luckenwalde spielten die Ostthüringer in Berlin erneut remis, diesmal bei Herthas Reserve. Wieder ein Punkt, der nicht unbedingt zu erwarten war. Doch mit dem jüngsten Heim-0:1 gegen Viktoria riss der ZFC wieder ein wenig von dem zuvor Geschaffenen ein. Allerdings war die knappe Schlappe gegen Viktoria nicht unverdient, wenngleich mit etwas Glück auch hier ein 1:1 möglich gewesen wäre.

Immer auf Augenhöhe

"In dem schweren Auftaktprogramm ging es für uns vordergründig darum, Punkte zu sammeln", betont Leopold. Sein Team müsse immer an die Leistungsgrenze kommen, um zu punkten. "Deshalb haben wir uns vor allem auf eine aktive, mutige Spielweise konzentriert", so der ZFC-Coach. "Wir brauchen Schärfe in allen Spielphasen." Immerhin sei man stets auf Augenhöhe mit dem Gegner gewesen. Trotzdem wünscht sich der Trainer, "dass einige Akteure noch mehr Führungsstärke zeigen und vielleicht auch mal ein Spiel individuell entscheiden. Wir haben als Mannschaft eine gute Mentalität, können uns aber noch in allen Dingen verbessern, vor allem bei Standards und generell im letzten Angriffsdrittel."

Gelegenheit dazu hat der ZFC schon am Samstag bei Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt. Das jüngste 14:0 bei Siebtligist FSV Sömmerda im Thüringenpokal gibt für diese - freilich ganz andere - Aufgabe sicherlich einigen Schwung.