ZFC Meuselwitz: "Fürs obere Drittel wird es nie reichen"

Der ZFC Meuselwitz ist trotz kleiner Mittel mittlerweile 14 Spielzeiten Teil der Regionalliga. Präsident Hubert Wolf sah seinen Klub in der abgelaufenen Saison nicht am Maximum, dennoch heißt das Ziel auch im 15. Jahr Klassenerhalt.

Experten und Konkurrenten betrachten den immerhin schon seit 2009 in der Regionalliga spielenden ZFC Meuselwitz in aller Regel als "Underdog". Das Umfeld, die Stadt mit knapp 10.000 Einwohnern, legt nahe, dass man hier sportlich wie finanziell in Liga vier nur mühsam mithalten kann. Auch der im Namen befindliche Ortsteil Zipsendorf atmet eher ländliche Idylle denn große weite Fußballwelt. Und doch wollen sich die Jungs aus dem Ostzipfel Thüringens nicht kleiner machen als sie sind.

Vereinspräsident Hubert Wolf engagiert sich seit vielen Jahren selbst mit seiner Computerfirma Bluechip kräftig als Sponsor, ist so etwas wie der Vater des Erfolges und sieht einen anderen Grund, warum man in den letzten Jahren jeweils erst kurz vor Saisonschluss den Liga-Verbleib sichern konnte: "Wir schätzen ein, dass wir zu wenig aus unseren Mitteln gemacht haben. Platz 15 in diesem Jahr war nicht das mögliche Maximum. Fürs vordere Drittel wird es aber natürlich nie reichen", weiß er um die Perspektiven seines Zipsendorfer FC.

"Spielerentwickler" Leopold

Folglich lautet auch für die kommende Saison das Ziel lediglich Klassenerhalt. Mit Georg-Martin Leopold hat man als Nachfolger von Heiko Weber (dessen "Co" und Nachfolger Christian Hanne nun wieder Trainer-Assistent ist) einen Chefcoach engagiert, dem der Ruf vorauseilt, ein "Spielerentwickler" zu sein. Da man auf die Glaserkuppe kaum mit deftigem Salär locken kann, muss man sich nach jungen und vor allem hungrigen Kickern umsehen. Mit dem 26-jährigen Arlin Shoshi (VSG Altglienicke), Ben Keßler (20, Chemie Leipzig), Christoph Pauling (23, VfB Krieschow) sowie Can Sakar (26, Makkabi Berlin) haben die Meuselwitzer bislang vier ins Anforderungsprofil passende Zugänge unter Vertrag genommen. Man wolle schauen "was sich noch ergibt", sagt Wolf. Trainer Leopold testet laufend weitere potenzielle Neulinge, wie zuletzt Stürmer Nikita Bondarenko (zuletzt FC Grimma).

Darauf, welche von den bereits länger für den ZFC spielenden Akteuren tragende Rollen spielen sollen und können, wollte sich der Präsident derzeit nicht festlegen. Kandidaten sind beispielsweise Torjäger Andy Trübenbach (mit neun Saisontoren Bester seiner Elf), Routinier Amer Kadric oder der eine starke Saison 2022/23 spielende Luca Bürger. Schmerzlich fehlen wird auf alle Fälle Innenverteidiger Felix Müller, der sich mit (noch) unbekanntem Ziel verabschiedet hat. Und der 36-jährige Fabian Stenzel wechselt ins Oldie-Team der Rot-Weißen.

Sein erstes Vorbereitungsspiel hat der ZFC am Freitagabend gegen Wiederaufsteiger FC Eilenburg mit 2:0 (1:0) gewonnen.