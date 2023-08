Zesigers größte Leistung: Niemand redet von van de Ven

Natürlich hätte der VfL Wolfsburg gerne weiter mit Micky van de Ven zusammengearbeitet, der Abgang des Niederländers zu Tottenham Hotspur wurde aber mit rund 50 Millionen Euro kräftig versüßt - und bislang von seinem Nachfolger bemerkenswert kompensiert.

Der VfL Wolfsburg grüßt nach zwei Spielen von Tabellenplatz 4. Zwei Spiele, zwei Siege, der perfekte Start. Der auch Cedric Zesiger gelungen ist. Der Schweizer kam als erster der bislang sieben Sommerneuzugänge von den Young Boys aus Bern, war in den vergangenen Jahren beim aktuellen Doublesieger zum Stamm- und Nationalspieler gereift. Und hat nun in Wolfsburg unter Niko Kovac direkt seinen Platz in der Startelf erkämpft. So soll es bleiben. "Es macht mich stolz", sagt der Innenverteidiger, "ich möchte dem Trainer so wenig Gründe wie möglich dafür geben, dass er mich rausnimmt."

Sportdirektor Schindzielorz lobt Zesiger

Nach seinem Auftritt beim 2:1-Sieg in Köln (kicker-Note 2,5) gibt es für den zweikampfstarken und kompromisslosen Abwehrmann auch keinen Grund, an weiteren Einsätzen zu zweifeln. Weil auch intern seine Leistung sehr positiv bewertet wird. "Zesi hat sich erstaunlich gut und schnell an diese Liga gewöhnt", lobt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Vom ersten Tag an war er richtig gut drin, ist top integriert. Wir sind froh, ihn so früh bekommen zu haben, weil Spieler mit diesem Profil nicht so einfach zu finden sind."

Spieler mit diesem Profil. Der VfL Wolfsburg benötigte dringend einen Linksfuß in der Innenverteidigung, weil er einerseits in der vergangenen Spielzeit nur einen davon hatte, und dieser auch noch Micky van de Ven hieß, mit dessen Abgang kalkuliert wurde. Als der Tag X kam und van de Ven für 50 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur wechselte, war Zesiger längst da. Für fünf Millionen Euro verpflichtet, mit aller Zeit ausgestattet, sich an die neue Liga und das Umfeld zu gewöhnen.

Seine größte Leistung bisher, auch wenn erst zwei Spiele absolviert sind: Von van de Ven, so toll seine Entwicklung war und so gewaltig das Potenzial des Niederländers ist, spricht in Wolfsburg aktuell niemand. Zesiger, der nicht nur die Position, sondern auch die Rückennummer 5 des Niederländers übernommen, heftet sich diesen Umstand nicht ans eigene Revers, sondern gibt den Teamplayer. "Einen Spieler wie Micky kann man nicht eins zu eins ersetzen. Ich habe meine eigenen Stärken, wir machen es defensiv als Mannschaft insgesamt gut. Wir fighten um jeden Ball."

Offensiv geht da noch mehr für mich persönlich, da war ich nicht ganz zufrieden. Cedric Zesiger

Zesiger tut dies zu Saisonbeginn an der Seite von Maxence Lacroix und harmoniert auf Anhieb gut mit dem Franzosen. Dabei profitiert er auch davon, zweisprachig aufgewachsen zu sein. "Französisch", berichtet er, "ist für mich kein Problem." Und auch alles andere fällt dem Neuzugang zunächst erstaunlich leicht. Wenngleich Zesiger betont: "Offensiv geht da noch mehr für mich persönlich, da war ich nicht ganz zufrieden."

Der nächste Härtetest wartet schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der TSG Hoffenheim auf den Schweizer Nationalspieler. Wout Weghorst, langjähriger VfL-Torjäger, trifft auf seinen Ex-Klub. "Darüber", sagt Zesiger, "haben wir intern noch nicht geredet." Und doch ist zu erahnen, dass es ordentlich zur Sache gehen wird, wenn der 1,94-Meter-Hüne auf den 1,97-Meter langen Weghorst trifft. Der Wolfsburger freut sich auf intensive Duelle. "Das ist schön, das mag ich."