"Zerstört": Tuchel äußert sich erstmals nach Chelsea-Aus

Nach seiner Entlassung beim FC Chelsea wurde es still um Thomas Tuchel, doch jetzt meldete sich der deutsche Trainer zu Wort.

Nach einem verkorksten Saisonstart und einem niederschmetternden 0:1 bei Dinamo Zagreb in der Champions League wurde Thomas Tuchel als Trainer des FC Chelsea geschasst. Während die Londoner Graham Potter für viel Geld an die Stamford Bridge lotsten und als Ersatz für Tuchel installierten, ging der 49-Jährige auf Tauchstation - bis jetzt.

Via "Twitter" meldete sich der deutsche Trainer zu Wort. "Dies ist das schwierigste Statement, das ich je schreiben musste - und eines, von dem ich hoffte, es für viele Jahre nicht geben zu müssen", heißt es in seiner Nachricht. Er sei "am Boden zerstört", dass seine Zeit in Chelsea zu Ende ist.

"Der Stolz und die Freude", die er auf dem Weg zum Gewinn der Champions League (1:0 gegen Manchester City) und des FIFA World Cups (2:1 gegen Palmeiras Sao Paulo) verspürt habe, wird dagegen "für immer bleiben. Ich bin geehrt, Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein. Die Erinnerungen an die letzten 19 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Tuchel verabschiedete sich zudem mit warmen Worten von den Angestellten, Spielern und Fans, die ihn von Anfang an willkommen geheißen hatten. Chelsea sei ein Klub, bei dem er sich "wie zu Hause" gefühlt habe - auf beruflicher wie persönlicher Ebene. Auffällig: Klub-Eigner Todd Boehly wird mit keiner Silbe erwähnt.

