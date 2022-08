Zerrung: Musiala fällt in Bochum aus

Der FC Bayern muss im Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag auf Nationalspieler Jamal Musiala verzichten.

Musiala hat sich eine Zerrung im Übergang vom Hüftbeuger zu den Adduktoren zugezogen, ließ Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wissen. Obwohl die Blessur nicht dramatisch sei, will der Rekordmeister kein Risiko eingehen, damit der 19-Jährige angesichts des folgenden dicht gestaffelten Programms nicht für weitere Spiele ausfällt. "Es würde vielleicht auch gehen, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert", so Nagelsmann.

Weitere Ausfälle drohen den Bayern. "Wir haben ein paar Fragezeichen", sagte der Trainer. "Matthijs de Ligt hat einen Bänderriss in der Hand, Serge Gnabry einen knöchernen Ausriss am Handgelenk, er trägt einen Gips und hat zudem Adduktorenprobleme. Dayot Upamecano hat einen Schlag aufs Fibulaköpfchen bekommen, da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann", führte Nagelsmann aus, der die Konsequenzen der Personallage noch zusammenfasste: "Wir hatten zwei Startelf-Wechsel geplant, jetzt werden es vielleicht drei."