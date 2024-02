Zerrung in Braunschweig: KSC bangt um Burnic

Wird Karlsruhes Mittelfeldspieler Dzenis Burnic rechtzeitig fit fürs Samstagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf?

Acht Partien in Folge hatte der Karlsruher SC nicht verloren, dann gab's die 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig. Mehr noch, der KSC konnte zuletzt zweimal nicht gewinnen. "Solche Momente erlaubt die Liga nicht. Punktest du nicht regelmäßig, hat das Auswirkungen in der Tabelle", weiß Cheftrainer Christian Eichner. Nach dem 0:2 rutschte der KSC von Rang 8 auf Position 11 ab. Die Badener stehen mit 28 Punkten aber im gesicherten Mittelfeld.

Vor der Partie am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings bangt Coach Eichner um den Einsatz seines Mittelfeld-Stammspielers Dzenis Burnic. Der 25-Jährige zog sich in Braunschweig eine Zerrung des Kapsel-Band-Apparats am linken Sprunggelenk zu, wie der Klub am heutigen Donnerstag bekanntgab.

Nachdem Burnic bereits am Dienstag nicht schmerzfrei trainieren konnte, wurde die Zerrung im Rahmen einer MRT-Untersuchung bestätigt. Ob er bereits diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, werde die Entwicklung der nächsten Tage zeigen.

Fortuna Düsseldorf ist eine hohe Hürde

Mit oder ohne Burnic? Der KSC will das Heimspiel gegen ambitionierte Düsseldorfer gewinnen und eine neue Serie starten. Aber man wisse, "dass ein Gegner kommt, der noch ganz oben ran will", so Eichner. Die Rheinländer sind derzeit Tabellen-Siebter und haben fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, den der Hamburger SV innehat.

Auf jeden Fall verzichten muss Eichner beim Flutlichtspiel im Wildpark auf Daniel O'Shaughnessy (in der Rehabilition nach einer Hüft-Operation), Tim Rossmann (Hüft-OP), Efe-Kaan Sihlaroglu (Kreuzbandriss) und Routinier Lars Stindl (Hämatom in der Wade).