Zerknirscht und Zufrieden: Der Punkt im Kellerduell bringt kein Team so richtig weiter

Olaf Jansen und Danny Schwarz zeigten sich nach dem 1:1 zwischen ihren Teams Viktoria Köln und den Würzburger Kickers verschieden zufrieden mit dem Spiel. Punktemäßig hilft das Ergebnis keinem der beiden wirklich weiter.

Viktoria-Coach Janßen hätte lieber drei Punkte gehabt, das Unentschieden tue "natürlich weh. In unserer Situation will man unten rauskommen. Das wird noch ein sehr weiter, steiniger Weg werden. Wichtig ist, dass wir unsere Haltung beibehalten", erklärte der Kölner Trainer nach dem Spiel bei "MagentaSport". Nach der Punkteteilung verbleibt die Viktoria auf Platz 18, zehn Punkte sind auf dem Konto, das rettende Ufer aktuell drei Zähler entfernt. Immerhin: Viktoria ist nun seit drei Spielen ungeschlagen.

Das Team steht zusammen, so kommen wir nach und nach unten raus. Danny Schwarz

Deutlich zufriedener zeigte sich sein Kollege Schwarz. Nach seinem ersten Spiel als Chefcoach der Kickers sei er "auf jeden Fall" glücklich mit dem Punkt. "Die Mannschaft hat ein sensationelles Spiel gemacht. Wenn man bedenkt, aus welcher Situation wir kommen. Mit ein bisschen Glück können wir am Ende vielleicht sogar noch einen dreckigen Dreier mitnehmen. Aber so war's ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das Team steht zusammen, so kommen wir nach und nach unten raus."

Auch der Würzburger Torschütze zum 1:1 Marvin Pourié äußerte sich nach der Partie, für den Stürmer war es das erste Saisontor: "Das war für mich schon auch ein Brustlöser. Ich hätte noch lieber das Tor zum Sieg geschossen."

Die Kickers hätten die drei Punkte ebenfalls gut gebrauchen können, mit acht Zählern verbleibt man nach zwölf Spieltagen auf dem vorletzten Platz.