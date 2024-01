Zerbe nachgereist und direkt im Aufgebot: Der sechste EM-Spieltagskader

Der sechste deutsche Spieltagskader für die Heim-EM ist da: Bundestrainer Alfred Gislason hat sein Aufgebot fürs dritte Hauptrundenspiel gegen Ungarn erneut auf 16 Profis reduziert - und muss dabei auf den erkrankten Timo Kastening verzichten.

Er kommt am Montagabend direkt zum Einsatz: Lemgos nachnominierter Rechtsaußen Lukas Zerbe. imago images

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 20.30 Uhr steigt das dritte deutsche EM-Hauptrundenspiel gegen Ungarn, mit einem Sieg hätte die deutsche Mannschaft nach Frankreichs Schützenhilfe das Halbfinale wieder in den eigenen Händen. Und nun steht auch fest, mit welchem Kader Alfred Gislason das sechste EM-Spiel in der mit knapp 20.000 Zuschauern ausverkauften Kölner Lanxess Arena angeht.

Der Bundestrainer musste vor dem Spiel umdenken: Rechtsaußen Timo Kastening, den Gislason nach dem 22:22 gegen Österreich mitunter schärfer kritisiert hatte, meldete sich wegen eines Infekts ab und blieb im Teamhotel.

Für ihn übernimmt überraschenderweise Rechtsaußen Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe, ab Sommer beim THW Kiel), der zwar im der EHF offiziell gemeldeten deutschen Kader stand, allerdings nicht am DHB-Training teilnahm. Wie Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC, ab Sommer bei den Rhein-Neckar Löwen) war Zerbe lediglich im Standby-Modus.

Hanne gestrichen - Uscins wieder dabei

Wie der DHB am frühen Montagabend mitteilte, bildet Zerbe gemeinsam mit Christoph Steinert vom HC Erlangen das Duo für die Rechtsaußen-Position. Als klassischer Rechtsaußen dürfte der ausgeruhte Nachrücker aber die besseren Karten auf Einsatzminuten haben. Zerbe war am späten Nachmittag nach Köln gereist und muss nun einen Kaltstart hinlegen. Der Linkshänder kommt bislang auf 24 A-Länderspiele, in denen ihm 29 Tore gelangen.

Aus dem Kader gestrichen wurde etwas überraschend Martin Hanne von der TSV Hannover-Burgdorf, der kurz vor Turnierstart seine Premiere als deutscher A-Nationalspieler gefeiert hatte. Hieß auch: Renars Uscins, Kapitän der U-21-Weltmeister im vergangenen Sommer, gehörte anders als noch im Österreich-Spiel wieder zum Aufgebot.

Der deutsche Kader fürs Ungarn-Spiel:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum links/Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)