"Zentrale Figur" der TSG: Hübner verlängert um ein Jahr plus Option

Erst Ende Januar hatte Hoffenheims Benjamin Hübner sein sportliches Highlight erlebt - Comeback nach 574 Tagen verletzungsbedingter Zwangspause. Am Freitag gab es einen neuen Vertrag.

Das neue Arbeitspapier des Hoffenheimer Kapitäns hat nun eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023, mit Option auf eine weitere Spielzeit. "Benni ist aufgrund seiner Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine zentrale Figur in unserem Kader. Wie Benni nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich", sagt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. Der 32-jährige Innenverteidiger befindet sich in seiner sechsten Saison bei den Kraichgauern.

Nach der Karriere weiter bei der TSG eingebunden

Rosen lobt dabei nicht nur die sportlichen Qualitäten Hübners, sondern auch dessen Wichtigkeit im TSG-Gefüge: "Mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen und seiner absoluten Identifikation mit dem Klub soll Benni auch künftig die TSG-DNA an die nächste Spielergeneration weitergeben und bei der Entwicklung unserer zahlreichen Talente mithelfen."

Ganz offensichtlich soll Hübner, der Sohn des früheren Frankfurter Managers Bruno Hübner, nach der aktiven Karriere an den Klub gebunden werden, von TSG-Seite aktuell gibt es bereits erste Gedankenspiele in diese Richtung.

Nummer 100 gegen Bielefeld

Hübner kam vor der Spielzeit 2016/17 vom FC Ingolstadt in den Kraichgau. Für die TSG steht Hübner am Sonntag gegen Arminia Bielefeld vor seinem 100. Pflichtspiel. Er absolvierte für Hoffenheim in den vergangenen Jahren 89 Erstliga-Spiele (sechs Tore), fünf DFB-Pokal-Einsätze (ein Treffer), drei Champions-League- und zwei Europa-League-Partien (ein Tor).