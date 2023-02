Zentner ist zurück im Training - und direkt wieder im Mainzer Tor?

Das Lazarett beim 1. FSV Mainz 05 lichtet sich. Möglicherweise kehrt auch Robin Zentner in den Kasten der Rheinhessen zurück

Es liegt nicht viel zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg, was nicht nur mit der derzeitigen Nachbarschaft in der Tabelle zusammenhängt. "Es treffen zwei Vereine aufeinander, die jedes Jahr in der Bundesliga um ihren Platz kämpfen müssen. Daher war es immer auf Augenhöhe", weiß 05-Coach Bo Svensson, dass am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf seine im Fastnachtstrikot spielende Mannschaft eine schwere Aufgabe wartet.

Der Augsburger Aufschwung, die ersten beiden Heimspiele nach dem Re-Start gewann der FCA jeweils 1:0, ist auch in Mainz aufgefallen. "Augsburg spielt sehr klar, sie haben ihren Weg gefunden. Sie spielen körperbetont und gehen viel ins Eins-gegen-eins", so Svensson, der auch die beachtlichen Transferaktivitäten der Fuggerstädter im Winter einschätzt. "Sie haben gute Spieler geholt und den Kader gut ergänzt."

Noch keine Entscheidung im Tor

Apropos Kader: Der des FSV war in den letzten Tagen und Wochen etwas ausgedünnt, immer wieder kamen angeschlagene Spieler zu den Langzeitverletzten dazu. Vor der Partie am Samstag lichtet sich das Lazarett jedoch ein wenig. Danny da Costa konnte unter der Woche komplett trainieren, Silvan Widmer wird am Freitag zurückerwartet und Dominik Kohr stieg nach überstandener Rippenprellung am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein.

Ebenso Stammtorhüter Robin Zentner, der wegen einer Rückenverletzung bisher alle Spiele im neuen Jahr verpasst hat. "Mal sehen, wie er das Training verkraftet. Er wurde komplett durchgetestet. Er fühlt sich deutlich besser als vor paar Tagen", freut sich Svensson über die Rückkehr Zentners, dessen Verletzung er nicht genau spezifizieren konnte. Ob es für Samstag reicht, hänge laut Svensson davon ab, wie sich Zentner in den nächsten Tagen präsentiert. Vertreter Finn Dahmen habe es laut dem Dänen zuletzt "gut gemacht".

Hoffnung auf Ajorque

Derweil weiterhin länger ausfallen wird Jonathan Burkardt. Beim am Knie verletzten Angreifer "läuft es nicht so, wie wir uns das erhofft haben." Der 22-Jährige werde daher in der Reha nun "einen anderen Weg gehen", ohne sich aber erneut operieren zu lassen. "Es ist nicht einfach für ihn. Man bekommt nach der OP eine Deadline, wann man wieder auf dem Platz stehen muss. Diese wurde immer verschoben", leidet Svensson mit seinem Schützling mit.

Vertreten wird Burkardt in der Sturmspitze aktuell unter anderem von Neuzugang Ludovic Ajorque. Der Franzose wurde nach seiner Verpflichtung direkt ins kalte Wasser geworfen und musste innerhalb weniger Tage einige Spiele absolvieren. "Diese Woche wird ihm helfen", hofft Svensson, dass sich die ersten normalen Einheiten des Franzosen mit der Mannschaft gegen Augsburg auszahlen werden.