Zentner: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger bei Mainz 05 zu bleiben"

Robin Zentner steht vor seinem 100. Bundesligaspiel als Torhüter von Mainz 05. Wie er in den vergangenen Jahren zum Wortführer wurde, was ihm Zu-Null-Spiele bedeuten und wie er seine Zukunft sieht, erklärt der 27-Jährige im kicker-Interview.

Das Wechselspiel mit Florian Müller gehört der Vergangenheit an. Seit Sommer 2019 ist Zentner die Nummer 1 im Trikot von Mainz 05. In der Saison 2021/22 kommt er auf acht weiße Westen, so viele wie kein anderer Bundesliga-Keeper. Seinen Weg bei den 05ern will das Eigengewächs fortsetzen. Gespräche über eine Verlängerung des bis Sommer 2023 laufenden Vertrags haben begonnen.

Herr Zentner, jahrelang hieß es, Mainz hat zwei Keeper auf Augenhöhe, es gab ein Wechselspiel. Jetzt ist es seit Längerem ruhig, fehlt es an Konkurrenz?

Nein, mit Finn Dahmen und Lasse Rieß ist starke Konkurrenz da, aber ich glaube, dass ich in dieser Saison bisher meine Leistung gebracht habe.

René Adler hat im vergangenen Sommer gesagt, Sie sind ein Wortführer. Seit wann sind Sie Führungsspieler?

Ich habe schon immer viel auf dem Platz mitgecoacht, habe laut kommuniziert, besonders in Phasen, wenn es nicht gut läuft, um die Mannschaft noch einmal zu pushen. Als Torwart hat man am Ende mehr Puste und mehr Kraft mit Worten zu helfen, außerdem hat man einen guten Blick auf das Spiel. Sich zum Führungsspieler zu entwickeln, braucht Zeit, Leistung, Akzeptanz in der Mannschaft und dann auch die nötige Erfahrung. Es ist ein Mix aus allem und ein laufender Prozess.

Wie empfinden Sie es, dass sie seit Herbst, wenn Moussa Niakhaté fehlt, die Kapitänsbinde übernehmen dürfen?

Es ist natürlich eine Ehre, besonders wenn man mit 12 Jahren als Jugendspieler nach Mainz gekommen ist und jetzt in der Bundesliga bei diesem Verein die Kapitänsbinde tragen darf. Verändert hat sich dadurch aber nichts. Ich habe auch schon vorher immer versucht, die Mannschaft nach Kräften zu unterstützen und werde dies auch weiter tun, mit oder ohne Binde.

Wenn man seinen Fokus immer nur auf die schlechten Aktionen legt, dann passieren sie häufiger. Robin Zentner

Die Saison läuft ganz gut, Negativerfahrungen gibt es aber immer mal. Wird es mit den Jahren einfacher, mit Patzern umzugehen?

Mit Sicherheit. Je mehr Fehler man macht, desto mehr lernt man damit umzugehen.

Was ist Ihr Rezept nach einem Fehler? Schnell abhaken und weitermachen?

Das Mindset beeinflusst meines Erachtens die Leistung: Wenn man seinen Fokus immer nur auf die schlechten Aktionen legt, dann passieren sie häufiger, als wenn man sich auf die positiven Momente konzentriert. Eine Fehleranalyse im Nachgang ist wichtig, um sich zu verbessern, aber man darf nicht zu lange damit hadern.

Wie lange arbeiten Sie mittlerweile mit Torwarttrainer Stephan Kuhnert zusammen?

Die ersten Trainingseinheiten mit ihm hatte ich im Alter von 15, übrigens zusammen mit Jannik Huth, der jetzt in Paderborn spielt.

Zwölf Jahre sind eine lange Zeit, wie verhindert man, dass im Training Langeweile aufkommt?

Natürlich waren die Anforderungen in der Entwicklungsphase ganz andere. Da ging es darum, Basics und Abläufe zu lernen. Das Training mit "Kuhni" war besonders in den Anfangsjahren ziemlich hart. Auch nach all den Jahren gibt es immer Sachen, die ihm auffallen oder mir auffallen, an denen wir arbeiten. Man will die Stärken ausweiten und die Schwächen verbessern. Dabei hilft es, immer wieder neue Übungen einzuführen und gleichzeitig die Übungen, die sich bewährt haben, beizubehalten. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Es gibt so viel, an dem man jeden Tag arbeiten kann, denn perfekt wird man nie.

Das richtige Maß in der Muckibude

Sie sind ein richtiger Modellathlet, wie oft gehen Sie in die Muckibude?

Vielleicht viermal in der Woche bin ich in unserem Kraftraum im Trainingszentrum am Bruchweg zu finden.

Was ist dabei das richtige Maß?

Auch da spielt die Erfahrung eine Rolle. Mittlerweile weiß ich, was mir guttut, an welchem Tag ich welche Übungen machen kann, damit es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Wir haben auch ein super Athletiktrainerteam, mit dem man alles absprechen kann. Den Trainern fallen natürlich Sachen auf, die man selbst nicht erkennt.

Fordert Intensität ein: Bo Svensson. picture alliance/dpa

Bo Svensson legt großen Wert auf die Intensität, wie wirkt sich das auf das Torwartspiel aus?

Die Intensität spiegelt sich viel im Läuferischen wider, da sind die Torhüter natürlich nicht so involviert. Aber natürlich versprüht diese Intensität auch eine Energie auf die gesamte Mannschaft, die gilt es auch aufzunehmen und zu transportieren. Es geht darum, dass man als gesamtes Team aktiv ist. Wenn die Kette zum Beispiel aktiv rausrückt, muss ich mich natürlich anpassen.

Als Torwart stehen Sie direkt vor der Fankurve, wie groß ist der Unterschied, wenn hinter ihnen Zuschauer stehen, die sie anfeuern oder auspfeifen?

Vor den eigenen Fans zu spielen, ist immer ein besonderes Gefühl. Ich hoffe, dass wir zeitnah wieder vor ausverkauftem Haus spielen dürfen, dann ist die Unterstützung wieder in voller Lautstärke zurück. Mit Zuschauern im Stadion ist es grundsätzlich wesentlich schöner, auch wenn es auswärts ist.

Bis kurz vor dem Ende der Hinrunden hatte Mainz die zweitbeste Abwehr der Liga. Kehrt nach dem Superjahr 2021, in dem 57 Punkte geholt wurden, vor allem auswärts gerade Normalität ein?

In der Rückrunde stockt es aktuell ein bisschen, das stimmt. Es gab Spiele, in denen wir einfach nicht gut performt und die Absprachen auf dem Platz nicht gut funktioniert haben. Wir waren 2022 zu oft unkonzentriert und haben zu viele Gegentore bekommen. Aber das weckt einen auch wieder auf.

Was die weißen Westen betrifft, führen Sie aktuell mit acht Zu-Null-Spielen vor Manuel Neuer und Mark Flekken, die auf je sieben kommen. Wie wichtig ist diese Wertung?

Zu null zu spielen, ist immer schön. In erster Linie zählt jedoch, dass wir Spiele gewinnen. Ich ärgere mich über jedes Gegentor und ich ärgere mich auch darüber, wenn wir 5:1 gewinnen, sofern das Gegentor zu verhindern gewesen wäre. Es freut mich viel mehr zu gewinnen, als am Ende als Torwart mit einer weißen Weste dazustehen.

Wissen Sie, dass Ihr 100. Bundesligaspiel ansteht?

Das war mir bewusst.

Hätten Sie es im Sommer 2020 für möglich gehalten, dass 18 Monate später so ein Jubiläum greifbar ist?

So weit habe ich damals nicht gedacht. Nach meinem Kreuzbandanriss im März ging es erst einmal darum, wieder ins Tor zu kommen, gesund zu bleiben und an meine alten Leistungen anzuknüpfen. Das war das Ziel.

2019 fiel die Wahl auf Sie als Nummer 1. Wären Sie heute noch in Mainz, wenn sie weiterhin nur phasenweise gespielt hätten?

Wenn man nicht spielt, kommen eher Gedanken auf, ob es woanders besser laufen könnte, zumal ich auch vorher gute Leistungen gebracht hatte. Man fragt sich, welche Möglichkeiten existieren, um ins Tor zu kommen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie es gekommen ist und ich die 100 nun im Mainzer Trikot voraussichtlich vollmachen kann.

Ihr Vertrag läuft noch bis 2023 - wie geht es danach weiter?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger bei Mainz 05 zu bleiben - es passt einfach.