"Zentimeter" und "ein bisschen Glück": Grizzlys' Nummer 10

Die Grizzlys Wolfsburg stehen einmal mehr im Play-off-Halbfinale in der DEL - nach einer äußert engen Serie gegen Straubing. Das Jubiläum ist perfekt, nun wartet erneut der Primus.

In Spiel sechs der Serie stand das Weiterkommen der Grizzlys Spitz auf Knopf, Jean-Christophe Beaudin rettete Wolfsburg drei Minuten vor dem Ende aber noch in die Overtime, wo Spencer Machacek das 4:3 markierte. Im entscheidenden Spiel der Serie machten es die Niedersachsen nicht so spannend - trotz Rückstand. Am Ende setzte sich Wolfsburg mit 3:1 durch und bleibt Dauergast im Play-off-Halbfinale.

"Wir haben in allen Spielen abgerufen, was wir konnten. Straubing hat uns einige Schwierigkeiten gemacht", meinte der starke Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier bei "MagentaSport": "Wir hatten heute auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite."

Es hätte jetzt auch in beide Richtungen gehen können. Mike Stewart

Das sah auch Trainer Mike Stewart so: "Wenn eine Mannschaft gewinnt, geht es meistens um Zentimeter. Straubing auf Platz vier, Wolfsburg auf Platz fünf - es geht bis in Spiel 7. Das passt zusammen. Es hätte jetzt auch in beide Richtungen gehen können."

Stewart war dann auch "enorm stolz auf meine Jungs. Penalty Killing war bärenstark. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Tore geschossen. Wir haben auch als Mannschaft sehr gut verteidigt. Strahlmeier war auch bärenstark. Er spielt auf einem sehr hohen Niveau. Die Jungs haben alles investiert. Wir haben es geschafft."

Grizzlys stehen zum 10. Mal im Halbfinale

Zum 10. Mal stehen die Grizzlys nun in der Runde der letzten vier, viermal reichte es für das Finale. Doch zuvor gilt es, die Hürde München zu überspringen. Der souveräne Hauptrunden-Erste, der allerdings im Viertelfinale gegen Bremerhaven (4:2 in der Serie nach 0:2) mehr Mühe hatte als gedacht, erwies sich schon 2022 als Stolperstein, 3:0 hieß es am Ende der Serie.